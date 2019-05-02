Трагедия 2 мая в Одессе: в полиции обнародовали результаты расследования

По делу о массовых беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, в результате которых погибли 48 человек, в суд направили обвинительные акты по 3 обвиняемым.

Один человек признал вину в создании не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности. Поэтому суд, в отношении этого человека, огласил обвинительный приговор, об этом рассказал в 5 годовщину трагедии первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

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С 2017 года по нынешний момент в этом деле правоохранители допросили 1109 свидетелей и провели дополнительные допросы 13 пострадавших.

Полиция также обработала более 1500 видеофайлов, предоставленных телерадиокомпаниями и свидетелями. По результатам правоохранители составили 222 протокола осмотра фото- и видеоматериалов.

Досудебное расследование продолжается, как и осмотры, систематизация видео, установление свидетелей и их допросы.

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Правоохранители расследуют события в пределах нескольких уголовных дел по различным фактам. Самое громкое расследование касается событий на Греческой площади.

Что известно о событиях в Одессе 2 мая?

2 мая 2014 года в Одессе проходили акции проукраинских жителей города. На активистов напали пророссийские коллаборационисты. Конфликт возник на улице Греческой. Там во время столкновений погибли 6 человек. Затем противостояние переместилось на Куликово поле. Там находился палаточный городок так называемого антимайдана. Часть антимайдановцев бежали в Доме профсоюзов, где вспыхнул пожар. Большинство людей задохнулись от дыма. Всего в этот день погибли 48 человек, еще около 200 получили ранения.



По информации активистов и свидетелей, антимайдановцам финансово и организационно помогали из России. Среди них также было немало радикально настроенных граждан России.



За эти все годы ни один из чиновников не был привлечен к ответственности за несвоевременные действия во время беспорядков в центре Одессы и пожара на Куликовом поле.