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      Трагедия 2 мая в Одессе: в полиции обнародовали результаты расследования

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      Массовые беспорядки в Одессе 2 мая 2014 года
      Массовые беспорядки в Одессе 2 мая 2014 года / Theduran.com

      По делу о массовых беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, в результате которых погибли 48 человек, в суд направили обвинительные акты по 3 обвиняемым.

      Один человек признал вину в создании не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности. Поэтому суд, в отношении этого человека, огласил обвинительный приговор, об этом рассказал в 5 годовщину трагедии первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

      Читайте также: Пятая годовщина трагедии 2 мая: что сейчас происходит в Одессе

      С 2017 года по нынешний момент в этом деле правоохранители допросили 1109 свидетелей и провели дополнительные допросы 13 пострадавших.

      Полиция также обработала более 1500 видеофайлов, предоставленных телерадиокомпаниями и свидетелями. По результатам правоохранители составили 222 протокола осмотра фото- и видеоматериалов.

      Досудебное расследование продолжается, как и осмотры, систематизация видео, установление свидетелей и их допросы.

      Читайте также: Большинство дел относительно трагедии 2 мая в Одессе сознательно провалена, – активист

      Правоохранители расследуют события в пределах нескольких уголовных дел по различным фактам. Самое громкое расследование касается событий на Греческой площади.

      Что известно о событиях в Одессе 2 мая?
      2 мая 2014 года в Одессе проходили акции проукраинских жителей города. На активистов напали пророссийские коллаборационисты. Конфликт возник на улице Греческой. Там во время столкновений погибли 6 человек. Затем противостояние переместилось на Куликово поле. Там находился палаточный городок так называемого антимайдана. Часть антимайдановцев бежали в Доме профсоюзов, где вспыхнул пожар. Большинство людей задохнулись от дыма. Всего в этот день погибли 48 человек, еще около 200 получили ранения.

      По информации активистов и свидетелей, антимайдановцам финансово и организационно помогали из России. Среди них также было немало радикально настроенных граждан России.

      За эти все годы ни один из чиновников не был привлечен к ответственности за несвоевременные действия во время беспорядков в центре Одессы и пожара на Куликовом поле.

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      Теги: Новости Украины Полиция столкновения Криминальные новости Расследования Новости Одессы
      Источник: 24 канал
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