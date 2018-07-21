Трагедия на озере в США: капитан лодки сказал пассажирам не надевать спасательные жилеты

Американка Тиа Коулмэн, которой удалось спастись во время аварии лодки на озере Тейбл Рок, рассказала журналистам, что капитан судна сказал пассажирам не надевать спасательные жилеты.

Женщина потеряла в трагедии 9 членов своей семьи и жалеет, что все они решили прислушаться к словам капитана "утиной лодки", передает Fox News.

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Мне так тяжело на сердце. Из 11 членов моей семьи, которые были на лодке, выжили только я и мой племянник. Я потеряла всех своих детей,

– рассказала Коулмэн.

Перед тем как на озере начался мощный шторм, капитан лодки, по словам пассажирки, утверждал, что туристам не понадобятся спасательные жилеты, поскольку на судне очень безопасно.

Когда же спасательные жилеты понадобились, было слишком поздно.

"Если бы не слова капитана, думаю, многим людям удалось бы спастись", – добавила американка.

Friends, family and fellow worshipers of local duck boat victims react to the tragedy, @Trevor_Reports reports https://t.co/vj32U6jCoS — FOX59 News (@FOX59) 21 июля 2018 г.

Напомним, что поздно вечером 19 июля на озере в американском штате Миссури из-за сильного шторма перевернулось судно. Трагедия произошла на популярном среди туристов озере Тейбл Рок. По данным полиции более 30 отдыхающих отправились на экскурсию по водоему на так называемой "утиной лодке".

Отмечается, что количество погибших возросло до 17 после того, как 20 июля дайверы нашли тела последних пассажиров судна, которые считались пропавшими без вести. Кроме того, шесть человек сейчас находятся в больнице.

Что такое "Утиная лодка"?

Это специализированное судно для транспортировки десанта, которое использовалось армией США в ходе Второй Мировой войны. Впоследствии такие лодки использовались для эвакуации людей, что стали жертвами наводнений. Значительное распространение лодки получили в качестве экскурсионного транспорта. Лодки оборудованы колесами и могут передвигаться по суше.



