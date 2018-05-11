Трагедия с 19-летней девушкой в Киеве: почему подростки свободно гуляют по крышам недостроев

Полиция должна контролировать такие недострои, чтобы туда не ходили разные люди, ведь это представляет для них огромную опасность.

Об этом сообщил юрист Владимир Кулешов в прямом эфире 24 Канала.

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Владимир Кулешов отметил, что перспектив относительно того, что достроят данную высотку, мало, там сейчас работает так называемая общественная организация вкладчиков, которые ее пытаются достроить.

По словам юриста, фактически полиция имеет рычаги для того, чтобы закрыть подобные сооружения после проникновения туда посторонних лиц. Правоохранители имеют право на то, чтобы получить информацию о владельцах этих недостроев и обязать их закрыть территорию.

Но в Украине полиции не до этого. Работники полиции ходят трусцой под заборами таких недостроев и больше ничего не делают, придумывая себе какие-то оправдания, – прокомментировал Кулешов.

Юрист также сообщил, что сейчас в Киеве очередной застройщик пытается построить многоэтажку. Местная община против, но строители уже установили забор и уничтожили столетние дубы, которые находились на запланированном месте.

Напомним, что в Киеве молодая пара решила устроили нестандартное свидание на заброшенной стройке, во время которого 19-летняя девушка сорвалась с высотки. Спасатели и медики оперативно прибыли на место происшествия, однако спасти девушку не удалось. Она погибла на месте.