Трагедия украинского народа: на Тернопольщине объявили день траура из-за бойню в Керчи

На Тернопольщине из-за массового расстрела людей в Керчи 19 октября объявили днем траура. В облгосадминистрации отмечают, что погибшие и жертвы – украинцы, поэтому это – трагедия всего народа.

Об этом информирует пресс-служба Терноільської ОГА.

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Это – трагедия всего украинского народа, ведь несчастье произошло с нашими согражданами, которые в Крыму находятся под временной оккупацией северного соседа-агрессора. Когда гибнут украинские граждане, где бы это ни происходило, – это беда. Нет чужих детей. А эти дети, которые пострадали, родились на территории Украины,

– заявил глава Тернопольской облгосадминистрации Степан Барна.

Также Барна сравнил массовую бойню в колледже в Керчи с терактами, которые имели место в России раньше.

"К сожалению, из-за нездоровых амбиций Кремля, страдают невинные люди, простые украинцы. Трагедия, что произошла в Керчи, заставляет насторожиться, поскольку наводит на ассоциации с подобными преступлениями Кремля против своих граждан в России. Это, когда ФСБ взрывали жилые дома в Волгодонске, когда спецслужбы по приказу Путина отравили газом заложников в концертном зале "Норд-Ост", когда при штурме школы убили детей в Беслане лишь для того, чтобы в такой преступный способ запугать и сплотить нацию", – убежден глава Тернопольской ОГА.

Напомним, что 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.

В результате массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.

По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его на массовое убийство.

Смотрите видео о массовом убийстве в Керчи: