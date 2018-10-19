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      Трагедия украинского народа: на Тернопольщине объявили день траура из-за бойню в Керчи

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      На Тернопольщине 19 октября объявили днем траура
      На Тернопольщине 19 октября объявили днем траура / Фото из открытых источников

      На Тернопольщине из-за массового расстрела людей в Керчи 19 октября объявили днем траура. В облгосадминистрации отмечают, что погибшие и жертвы – украинцы, поэтому это – трагедия всего народа.

      Об этом информирует пресс-служба Терноільської ОГА.

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      Это – трагедия всего украинского народа, ведь несчастье произошло с нашими согражданами, которые в Крыму находятся под временной оккупацией северного соседа-агрессора. Когда гибнут украинские граждане, где бы это ни происходило, – это беда. Нет чужих детей. А эти дети, которые пострадали, родились на территории Украины,
      – заявил глава Тернопольской облгосадминистрации Степан Барна.

      Также Барна сравнил массовую бойню в колледже в Керчи с терактами, которые имели место в России раньше.

      "К сожалению, из-за нездоровых амбиций Кремля, страдают невинные люди, простые украинцы. Трагедия, что произошла в Керчи, заставляет насторожиться, поскольку наводит на ассоциации с подобными преступлениями Кремля против своих граждан в России. Это, когда ФСБ взрывали жилые дома в Волгодонске, когда спецслужбы по приказу Путина отравили газом заложников в концертном зале "Норд-Ост", когда при штурме школы убили детей в Беслане лишь для того, чтобы в такой преступный способ запугать и сплотить нацию", – убежден глава Тернопольской ОГА.

      Напомним, что 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.

      В результате массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.

      По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его на массовое убийство.

      Смотрите видео о массовом убийстве в Керчи:

       

      Теги: Новости Украины Теракт Теракт в колледже в Керчи Керчь Жертвы Тернополь
      Источник: 24 канал
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      Новости за 19 октября
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