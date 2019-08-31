Городской районный суд Дрогобыча избрал двум работникам ЖЭКа, который обслуживал дом, что обрушился 28 августа, меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

Правоохранители объявили начальнику участка по обслуживанию и ремонту жилищного фонда и главному инженеру подозрение в служебной халатности, которое привело к обвалу дома в Дрогобыче, сообщает "Радио Свобода".

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Следователь полиции и прокурор ходатайствовали суд вынести подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, однако суд принял решение о домашнем аресте.

Следствием трагедии в Дрогобыче является гибель восьми человек среди которых один ребенок. Еще семь человек получили травмы и находятся на лечении.

Из-за обвала части здания в Дрогобыче открыто уголовное производство за умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также за злоупотребление властью или служебным положением и за служебную халатность.

Максимальное наказание, которое грозит виновным – от 5 до 12 лет лишения свободы.

В Дрогобыче 29 и 30 августа объявлен днем ​​траура.

Одной из версий причины обрушения дома следователи предполагают возможную перепланировку парикмахерской на первом этаже здания, его ненадлежащее состояние и небрежное отношение к своим обязанностям коммунальщиками.

Обратите внимание! Пострадавшая рассказала журналистам 24 канала о минутах перед обвалом дома в Дрогобыче – читайте здесь.

Что известно об обвале дома в Дрогобыче?Трагедия произошла около 3 ночи 28 августа. Обвалилась часть 4-этажного дома, что привело к гибели 8 человек. Оползень разрушил 13 квартир.



Версию взрыва газа отвергли, ведь стекла в соседних квартирах цели. Жители откровенно на камеру признаются, что их дом был в небрежном состоянии, уже пошли трещины стен.