Трагедия в Фарнборо: как авиационные развлечения стали причиной десятков смертей – ужасные фото

Трагедию на известном авиашоу в Фарнборо считают одной из самых страшных катастроф мира. Во время публичного выступления авиаторов, на который пришли посмотреть более 100 тысяч человек, в воздухе взорвался реактивный истребитель "DH-110". Самолет упал. В результате трагедии погибли 28 зрителей, еще 69 – серьезно были травмированы.

После завершения Первой мировой войны опытные пилоты, которые стремились продемонстрировать свои навыки, инициировали создание различных публичных выступлений. Многие из них выступали в так называемых "летающих цирках", гастролируя по разным городам. Впоследствии начали объединяться и организовывать авиашоу, которые стали популярными во всем мире.

Читайте также: Трагедия "Гинденбурга":почему во время полета загорелся дирижабль

Демонстрации нередко приурочивали к знаковым событиям. Их связывали с военными победами или развитием военно-воздушных сил. Однако часто публичные выступления авиаторов завершались трагически, превращая праздник в катастрофу. Так случилось и в тот раз.

Авиашоу собрало более 100 тысяч зрителей

6 сентября 1952 года. Великобритания. Первый послевоенный авиасалон в Фарнборо собрал на взлетном поле испытательного центра Королевских Военно-Воздушных сил более 100 тысяч зрителей. Пилот-испытатель компании "Де Гевиленд" Джон Дерри выполнял сложные трюки, чем очень удивлял зрителей. Во время выступления он разгонял свой реактивный истребитель "DH-110" до сверхзвуковой скорости. Но самое главное – пикировал непосредственно в направлении трибуны.



Зрители на авиашоу в Фарнборо

Первый скоростной трюк завершился успешно. От бешеного рева турбин и звуковой волны зрители приседали, пряча головы. Однако никто не отводил взгляда от трюков пилота. Между тем, Дерри решил повторить фокус.

Интересно: Тайная военная разработка Третьего Рейха: почему сверхмощный проект потерпел неудачу

Момент аварии

Истребитель на огромной скорости пролетел границу аэродрома. Но вдруг он перевернулся и, разваливаясь на куски, врезался об землю. Обломки разлетелись в публику, которая плотно стояла вокруг площадки. Джон Дерри и пилот-наблюдатель Тони Ричардс погибли сразу после столкновения. Кроме летчиков умерли 28 зрителей. Еще 69 были серьезно травмированы.

Причины трагедии

Специалисты Центра расследования авиационных катастроф сразу начали исследовать причины трагедии. Им удалось воспроизвести ход события. Выяснили, что в момент, когда пилот на бешеной скорости выравнивал истребитель, аэродинамические нагрузки на правый элерон привели к его отрыву. Позже это разрушило весь самолет.

Что такое элерон?

Это аэродинамические органы управления, расположенные симметрично на крыльях самолета. Они предназначены для управления транспортом и во время движения отклоняются вверх и вниз. Работа элерона обеспечивает поперечную устойчивость и позволяет осуществлять различные виражи.

Кроме официальной версии специалистов много очевидцев еще утверждали, что разрушение самолета началось с левого двигателя, который в определенный момент оторвался от фюзеляжа (корпус, который соединяет между собой несколько технических устройств).



Истребитель после трагедии

Трагедию можно было избежать

Если бы истребитель был оборудован специальными аэродинамическими перегородками на крыльях – вероятно, катастрофы бы не произошло.

Интересно, что самолет, на котором пилот выполнял трюки, был запасным для шоу. Сначала планировали выступление на транспорте, котрой имел все необходимые для сложных маневров части. Однако практически перед выступлением у главного истребителя обнаружили неполадки гидросистемы. Тогда пилоту пришлось использовать в шоу запасной самолет.

После ужасной трагедии, которая унесла десятки жизней, организаторы всех публичных авиационных выступлений пересмотрели правила проведения шоу. Тогда запретили направлять самолеты в сторону трибун. Уже в следующем году в Англии воздушный праздник провели снова – на военно-воздушной базе Хейфорд.

Трагедии на авиашоу – не редкость

К сожалению, такие катастрофы происходят во многих странах.

Читайте также: Самые массовые авиатрагедии: печальная статистика за 10 лет

Во Франции 19 июля 1965 года на международной авиавыставке в парижском аэропорту итальянский военный самолет "Фиат G-91" повредил около 50 припаркованных авто. Это произошло во время его посадки на взлетную полосу. Тогда погибли девять человек.

В Париже уже через восемь лет произошла еще одна трагедия. Во время выступления на поселок упал советский самолет "Ту-144", погибли 14 человек.

В Германии 5 сентября 1982 года демонстрировали фигуры высшего пилотажа. Американский биплан упал, погибли пять человек. Уже через 6 дней после катастрофы состоялось празднование Международного дня дирижабля. Тогда на скоростную автомагистраль упал военный вертолет, на борту которого были парашютисты. Погибли все 46 пассажиров.

В России в 1993 году произошла такая же катастрофа. Во время празднования 48-й годовщины окончания войны на авиационном выступлении в Нижнем Тагиле упал самолет "Як-52". Погибли 18 человек.

Но самая масштабная трагедия авиационного выступления 21 века – катастрофа во время авиашоу на Скниловском аэродроме в Украине. 27 июля 2002 года вблизи Львова происходило авиашоу к 60-летию 14-го авиационного корпуса Военно-воздушных сил. Тогда истребитель "Су-27" упал на зрителей. Трагически погибли 77 человек, еще более 250 получили тяжелые ранения.

К теме: Скниловская трагедия – самая масштабная в истории авиашоу: инфографика



Скниловская катастрофа