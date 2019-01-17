Трагедия в Грузии: 4 человека погибли и много раненых при взрыве в доме в Тбилиси
Вечером 16 января в Грузии на севере Тбилси в одном из многоквартирных жилых домов произошла, предварительно, утечка газа, что в итоге привело к взрыву. В результате по меньшей мере четыре человека погибли, в том числе четырехлетний ребенок, и еще семь человек получили ранения.
Взрыв произошел на шестом этаже здания, после чего рухнули несколько этажей. Также в доме разбиты окна и начался пожар. На месте работают спасатели и продолжается эвакуация жителей, пишут грузинские СМИ.
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Кроме того, на месте инцидента находятся эксперты-криминалисты. Полиция, в частности, уже возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности в процессе строительства или эксплуатации объекта, что привело к гибели двух или более человек.
Как рассказал журналистам глава патрульной полиции столицы Грузии Теймураз Купатадзе, в результате инцидента пострадали по меньшей мере пять человек, среди которых – трое детей. Все были госпитализированы.
В результате взрыва на 6-м этаже рухнули еще несколько этажей жилого дома
Кроме того, сначала распространилась информация о трех погибших, однако затем стало известно, что в одной из клиник Тбилиси умер четырехлетний ребенок: его состояние было очень тяжелым и он находился в отделении реанимации.
Что касается остальных пострадавших, то по убеждению министра охраны Грузии Давида Сергиенко, в больницах пока остаются шесть детей: состояние пяти – легкое и одного – требует внимания. Также чиновник сообщил о еще одном пострадавшем, который получил легкие повреждения.
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На месте происшествия работают спасатели и правоохранители
Двое детей имеют легкие поверхностные повреждения, состояние третьего – между средним и легким, есть травма черепа. К счастью, повреждения – не тяжелые,
– отметил он.
В связи с трагедией 17 января в Грузии объявлен днем траура, поэтому на всех административных зданиях на территории страны и на дипломатических ее представительствах за рубежом будут приспущены государственные флаги.
Видео с места взрыва газа в жилом доме в Тбилиси: смотрите видео
Напомним, под утро 31 декабря в российском Магнитогорске произошел взрыв газа в жилой многоэтажке, в результате чего завалился подъезд. В итоге из-под завалов спасатели извлекли 39 тел. Еще один взрыв газа в доме произошел 14 января уже в городе Шахты Ростовской области. В результате инцидента также обрушился дом – пять человек погибли.
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