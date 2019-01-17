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      Трагедия в Грузии: 4 человека погибли и много раненых при взрыве в доме в Тбилиси

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      На севере Тбилиси в жилом доме взорвался газ: 4 человека погибли и еще 7 ранены
      На севере Тбилиси в жилом доме взорвался газ: 4 человека погибли и еще 7 ранены / "Эхо Кавказа"

      Вечером 16 января в Грузии на севере Тбилси в одном из многоквартирных жилых домов произошла, предварительно, утечка газа, что в итоге привело к взрыву. В результате по меньшей мере четыре человека погибли, в том числе четырехлетний ребенок, и еще семь человек получили ранения.

      Взрыв произошел на шестом этаже здания, после чего рухнули несколько этажейТакже в доме разбиты окна и начался пожар. На месте работают спасатели и продолжается эвакуация жителей, пишут грузинские СМИ.

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      Posted by Sputnik საქართველო: ახალი ამბები on Wednesday, 16 January 2019

      Кроме того, на месте инцидента находятся эксперты-криминалисты. Полиция, в частности, уже возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности в процессе строительства или эксплуатации объекта, что привело к гибели двух или более человек.

      Как рассказал журналистам глава патрульной полиции столицы Грузии Теймураз Купатадзе, в результате инцидента пострадали по меньшей мере пять человек, среди которых трое детей. Все были госпитализированы.

      Грузия, взрыв, газ, жертвы, Тбилиси
      В результате взрыва на 6-м этаже рухнули еще несколько этажей жилого дома 

      Кроме того, сначала распространилась информация о трех погибших, однако затем стало известно, что в одной из клиник Тбилиси умер четырехлетний ребенок: его состояние было очень тяжелым и он находился в отделении реанимации.

      Что касается остальных пострадавших, то по убеждению министра охраны Грузии Давида Сергиенко, в больницах пока остаются шесть детей: состояние пяти – легкое и одного – требует внимания. Также чиновник сообщил о еще одном пострадавшем, который получил легкие повреждения.

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      Грузия, взрыв, газ, жертвы, Тбилиси
      На месте происшествия работают спасатели и правоохранители 

      Двое детей имеют легкие поверхностные повреждения, состояние третьего – между средним и легким, есть травма черепа. К счастью, повреждения – не тяжелые,
      – отметил он.

      В связи с трагедией 17 января в Грузии объявлен днем траура, поэтому на всех административных зданиях на территории страны и на дипломатических ее представительствах за рубежом будут приспущены государственные флаги.

      Видео с места взрыва газа в жилом доме в Тбилиси: смотрите видео

      Напомним, под утро 31 декабря в российском Магнитогорске произошел взрыв газа в жилой многоэтажке, в результате чего завалился подъезд. В итоге из-под завалов спасатели извлекли 39 тел. Еще один взрыв газа в доме произошел 14 января уже в городе Шахты Ростовской области. В результате инцидента также  обрушился дом – пять человек погибли. 

      Теги: Пожар Взрыв Дети и несовершеннолетние Жертвы Новости Грузии
      Источник: 24 Канал
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