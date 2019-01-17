Трагедия в Грузии: 4 человека погибли и много раненых при взрыве в доме в Тбилиси

Вечером 16 января в Грузии на севере Тбилси в одном из многоквартирных жилых домов произошла, предварительно, утечка газа, что в итоге привело к взрыву. В результате по меньшей мере четыре человека погибли, в том числе четырехлетний ребенок, и еще семь человек получили ранения.

Взрыв произошел на шестом этаже здания, после чего рухнули несколько этажей . Также в доме разбиты окна и начался пожар . На месте работают спасатели и продолжается эвакуация жителей, пишут грузинские СМИ.

Читайте также: В результате взрыва в Париже погибло 4 человека: тело четвертой жертвы вытащили из-под завалов

Posted by Sputnik საქართველო: ახალი ამბები on Wednesday, 16 January 2019

Кроме того, на месте инцидента находятся эксперты-криминалисты. Полиция, в частности, уже возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности в процессе строительства или эксплуатации объекта, что привело к гибели двух или более человек.

Как рассказал журналистам глава патрульной полиции столицы Грузии Теймураз Купатадзе, в результате инцидента пострадали по меньшей мере пять человек, среди которых – трое детей . Все были госпитализированы.



В результате взрыва на 6-м этаже рухнули еще несколько этажей жилого дома

Кроме того, сначала распространилась информация о трех погибших, однако затем стало известно, что в одной из клиник Тбилиси умер четырехлетний ребенок : его состояние было очень тяжелым и он находился в отделении реанимации.

Что касается остальных пострадавших, то по убеждению министра охраны Грузии Давида Сергиенко, в больницах пока остаются шесть детей: состояние пяти – легкое и одного – требует внимания. Также чиновник сообщил о еще одном пострадавшем, который получил легкие повреждения.

Читайте также: Взрыв в ТРЦ "Мармелад" в Киеве: официально назвали причину инцидента



На месте происшествия работают спасатели и правоохранители

Двое детей имеют легкие поверхностные повреждения, состояние третьего – между средним и легким, есть травма черепа. К счастью, повреждения – не тяжелые,

– отметил он.

В связи с трагедией 17 января в Грузии объявлен днем траура , поэтому на всех административных зданиях на территории страны и на дипломатических ее представительствах за рубежом будут приспущены государственные флаги.