Трагедия в Харькове: отец и сын погибли от угарного газа, беременная женщина в больнице

Поздно вечером 16 декабря в квартире на одной из улиц Харькова угарным газом отравилась целая семья. Спасти маленького мальчика и его папу не удалось.

По предварительной информации ГСЧС Харьковщины, трагедия произошла из-за отравления угарным газом. Смотрите также: Ужасное ДТП на Черниговщине: пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие – фото В одной из комнат спасатели нашли 35-летнего мужчину, а в другой – 30-летнюю женщину и маленького мальчика. Все они были без сознания, беременную женщину удалось реанимировать. Ее мужа и 2-летнего сына спасти не удалось. Женщину госпитализировали в токсикологическое отделение Харьковской больницы. Предварительный диагноз – отравление угарным газом. В полиции Харьковщины рассказали, что причиной отравления стала неисправная газовая колонка.