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      Трагедия в Харькове: отец и сын погибли от угарного газа, беременная женщина в больнице

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      В Харькове отец и сын отравились угарным газом / npu.gov.ua

      Поздно вечером 16 декабря в квартире на одной из улиц Харькова угарным газом отравилась целая семья. Спасти маленького мальчика и его папу не удалось.

      По предварительной информации ГСЧС Харьковщины, трагедия произошла из-за отравления угарным газом.

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      В одной из комнат спасатели нашли 35-летнего мужчину, а в другой – 30-летнюю женщину и маленького мальчика. Все они были без сознания, беременную женщину удалось реанимировать. Ее мужа и 2-летнего сына спасти не удалось.

      Женщину госпитализировали в токсикологическое отделение Харьковской больницы. Предварительный диагноз – отравление угарным газом.

      В полиции Харьковщины рассказали, что причиной отравления стала неисправная газовая колонка.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Криминал Дети и несовершеннолетние Криминальные новости Жертвы Новости Харькова
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