Трагедия в Кривом Роге: в пожаре погибли отец и двое детей

Пожар вспыхнул в частном доме в Кривом Роге, что на Днепропетровщине, в нем жила большая семья.

Сообщение о пожаре поступило в службу спасения 6 апреля около 6:00, отметили в пресс-службе ГСЧС.

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Спасатели смогли спасти маму 2-летнего мальчика и его бабушку. Сотрудники скорой медицинской помощи госпитализировали их в городскую больницу.

Еще двух детей, 8-летнего мальчика и 10-летнюю девочку, и их отца вытащить живыми не удалось.



Пожар в Кривом Роге



Фото с места трагедии

Огонь вспыхнул на площади в 150 квадратных метров, пожар тушили более трех часов. Его причины сейчас устанавливают правоохранители.