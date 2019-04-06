Трагедия в Кривом Роге: в пожаре погибли отец и двое детей
Пожар вспыхнул в частном доме в Кривом Роге, что на Днепропетровщине, в нем жила большая семья.
Сообщение о пожаре поступило в службу спасения 6 апреля около 6:00, отметили в пресс-службе ГСЧС.
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Спасатели смогли спасти маму 2-летнего мальчика и его бабушку. Сотрудники скорой медицинской помощи госпитализировали их в городскую больницу.
Еще двух детей, 8-летнего мальчика и 10-летнюю девочку, и их отца вытащить живыми не удалось.
Пожар в Кривом Роге
Фото с места трагедии
Огонь вспыхнул на площади в 150 квадратных метров, пожар тушили более трех часов. Его причины сейчас устанавливают правоохранители.
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