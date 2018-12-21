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      Трагедия в лагере "Виктория": спасателям не хватало воды для тушения пожара

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      В результате пожара в детском лагере "Виктория" погибли 3 ребенка
      В результате пожара в детском лагере "Виктория" погибли 3 ребенка / www.radiosvoboda.org

      Во время тушения пожара в Одесском детском лагере "Виктория" спасателям не хватало воды. Кроме того, во время инцидента руководство заведения отсутствовало.

      Об этом 20 декабря в Киевском райсуде Одессы засвидетельствовал командир подразделения ГСЧС Сергей Бурдейный, сообщает "Слово и дело".

      Мое подразделение прибыло на территорию оздоровительного учреждения первым – в 23 часа 40 минут. Но деревянный двухэтажный корпус №5, с которого эвакуировали, как выяснилось позже, трех девочек, уже горел по всему периметру. Поскольку температура горения была очень высокой, зайти внутрь дома было невозможно,
      – отметил Сергей Бурдейный.

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      Также командир подразделения ГСЧС отметил, что, как оказалось, в пожарном водоеме заведения было не достаточное количество воды, поэтому спасателям пришлось поставлять воду из другого источника, который был расположен далеко от лагеря.

      К тому же, работники лагеря "Виктория" сильно паниковали, и никто из них не смог донести четкую информацию об эвакуации детей. А руководство заведения вообще на место происшествия не появилось.

      В свою очередь экс-директор лагеря Петрос Саркисян опроверг показания Бурдейного в Киевском райсуде Одессы. Он утверждает, что пожарный водоем для тушения огня в заведении соответствовал всем нормам.

      Напомним, что в ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере "Виктория" в Одессе вспыхнул пожар. В результате погибли 3 девочки и еще 3 ребенка попали в больницу.

      Что произошло в лагере "Виктория"?
      Трагический пожар произошел в ночь с 15-го на 16-е сентября 2017 года. Один из деревянных корпусов лагеря "Виктория" быстро загорелся. В его комнате погибли три девочки из одесского хореографического коллектива "Адель" – София Мазур (8 лет), Анастасия Кулинич (9 лет) и Снежана Арпентий (12 лет).

      18 сентября 2017 года суд взял под стражу директора лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна.

      Прокуратура Одесской области заявила: в связи с тем, что корпус детского лагеря "Виктория" почти полностью уничтожен огнем, подтвердить или опровергнуть отдельную версию причины пожара невозможно. Поэтому у следствия остаются четыре вероятные версии возникновения пожара.

      За год приговор вынесли только воспитательнице лагеря Натальи Цокур (Янчик), которая на бумаге отвечала за технику безопасности. Женщина свою вину признала и ей дали три года условно. А вот директор комплекса Петрос Саркисян, по распоряжению которого в домах выключили пожарную сигнализацию, свою вину отрицает и даже объявлял голодовку. Если причину возгорания так и не установят – Саркисян за решетку не сядет.

      Недавно активисты сообщили в социальных сетях о том, что к расследованию трагедии лагеря "Виктория" подключилась Служба безопасности Украины. Речь идет о производстве по хищению государственных средств на реконструкцию лагеря. По этому производству, в частности, проходит сын директора лагеря – Саркис Саркисян. Местные СМИ сообщали, что во время реконструкции он построил отель из похожих домов.

      Теги: Новости Украины Новости Одессы Жертвы ГСЧС Пожежа в таборі Одеси
      Источник: 24 Канал
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