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      Трагическая авария в Донецкой области: трое погибших, среди них 6-летний ребенок – фото

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      Смертельная авария на Донетчине
      Смертельная авария на Донетчине / dn.npu.gov.ua

      Неподалеку Славянска в Донецкой области произошла масштабная авария, в которой погибли три человека, в том числе шестилетняя девочка. Еще две женщины получили травмы.

      В результате лобового столкновения двух автомобилей смертельные травмы получили двое взрослых и шестилетний ребенок. Пассажиры другого автомобиля травмированы. На месте работает полиция, которая устанавливает обстоятельства аварии.

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      ДТП произошло около 6:30 утра на выезде в Харьковскую область. Полицейские установили, что водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota.

      Водитель и пассажиры Hyundai – 31-летняя женщина и ее шестилетняя дочь – погибли на месте. Две пассажирки Toyota госпитализированы с телесными повреждениями. Водитель Toyota не пострадал.

      Масштабная авария близ Славянска / фото Нацполиции

      Отметим, что правительство создало специальную группу, которая будет расследовать масштабные аварии с многочисленными жертвами. Власти хотят понять причины возникновения ДТП на дорогах Украины.

      Спецгруппа должна выяснить связаны ли аварии с использованием ненадлежащим оборудованных транспортных средств, или же плохим освещением дорог.

       

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      Теги: Новости Украины Полиция Постраждалі Дети и несовершеннолетние Жертвы Славянск Аварии и ДТП
      Источник: 24 канал
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