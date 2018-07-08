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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Трагическая гибель юного гонщика Бессонова: Жданов сообщил, какого спортсмена потеряла Украина

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В Харькове погиб 19-летний мотогонщик Андрей Бессонов (иллюстративное фото)
В Харькове погиб 19-летний мотогонщик Андрей Бессонов (иллюстративное фото) / Соцсети

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов сообщил, что накануне в Харькове погиб чемпион Украины по мотокроссу в классе 125 кубических сантиметров Андрей Бессонов. Произошло это, когда спортсмен ехал по городу на велосипеде и его сбил внедорожник.

Ранее 24 канал сообщал, что в Харькове погиб 19-летний мотогонщик Андрей Бессонов, в результате наезда внедорожника, за рулем которого находилась 58-летняя Ольга Котова. В итоге парень в тяжелом и бессознательном состоянии был доставлен в больницу скорой, однако там он так и не смог оправиться, и, не приходя в сознание, умер.

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Как написал Жданов на своей странице в Facebook, несмотря на свой юный возраст, Андрей Бессонов был чемпионом Харьковской области по мотокроссу с 2009 по 2017 год.

"В 2016 году стал чемпионом Украины в классе с объемом двигателя 125 кубических сантиметра. В 2017 – серебряным призером чемпионата Украины в классе мотоциклов МХ-2. Спортсмен находился на первой позиции в чемпионате Украины в классе МХ-2", – добавил министр.

Кроме того, он выразил искренние соболезнования родным и близким Андрея, а также друзьям и болельщикам юного чемпиона.

"Это большая потеря для всей семьи мотоциклетного спорта Украины. Призываю Национальную полицию как можно ответственнее расследовать обстоятельства этого ДТП. Если было преступление, его нужно раскрыть, а виновник трагедии должен предстать перед судом", – подытожил чиновник.

Напомним, в начале июня на Житомирщине в результате наезда автомобиля Volkswagen Transporter погиб несовершеннолетний велосипедист.

Теги: Новости Украины Новости спорта Новости Харькова Жертвы Игорь Жданов Мото
Источник: 24 канал
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