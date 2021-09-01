Проломило голову металлом: на стройке в Харькове произошла трагедия

На стройплощадке в Харькове 31 августа трагически погиб работник. На мужчину упала железная конструкция и полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Это произошло примерно в 15 часов на улице Василия Стуса. Впоследствии на место вызвали правоохранителей.

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Придавило железной балкой

Также тогда приехали медики, которые смогли лишь констатировать смерть. Погибшему было 44 года и он умер сразу после инцидента.

В телеграм-канале "Труха" сообщили, что мужчину придавило железной балкой. Она якобы пробила ему голову. Однако официально эту деталь пока не подтверждали.

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Другая гибель работника

В Одессе 20 апреля погиб работник одной из стройплощадок города. Он в этот момент делал гидроизоляцию дома и был в траншее.

Когда случился оползень, парня присыпало. Как следствие 20-летний юноша задохнулся. После этого правоохранители открыли уголовное производство по статье о несоблюдении правил охраны труда.