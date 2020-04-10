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      Трагический пожар на Киевщине: погибли трое малышей – фото, видео

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      Пожар в селе Плоское на Киевщине / ГСЧС

      В селе Плоское Таращанского района Киевской области, 10 апреля, в результате пожара в частном доме погибли трое маленьких детей. Они пытались выйти из дома, но двери были закрыты.

      Информация о пожаре в частном кирпичном доме поступила спасателям в 14:05. Об этом говорится на сайте областного управления ГСЧС.

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      Причина и обстоятельства пожара на Киевщине

      • Во время тушения огня спасатели нашли у дверей дома тела трех детей. Двум из них было по 5 и 6 лет соответственно. Также погиб годовалый младенец.
      • По данным пожарных, дети хотели выбраться из горящего дома, но двери были закрыты.
      • Предварительная причина пожара – перегрев печи.


      Пожар в селе Плоское на Киевщине / Фото ГСЧС

      Смотрите видео с места пожара в селе Плоское:

      Село Плоское на карте:

       

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости Киева Пожар Дети и несовершеннолетние Жертвы ГСЧС
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