Трагический пожар на Киевщине: погибли трое малышей – фото, видео
В селе Плоское Таращанского района Киевской области, 10 апреля, в результате пожара в частном доме погибли трое маленьких детей. Они пытались выйти из дома, но двери были закрыты.
Информация о пожаре в частном кирпичном доме поступила спасателям в 14:05. Об этом говорится на сайте областного управления ГСЧС.
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Причина и обстоятельства пожара на Киевщине
- Во время тушения огня спасатели нашли у дверей дома тела трех детей. Двум из них было по 5 и 6 лет соответственно. Также погиб годовалый младенец.
- По данным пожарных, дети хотели выбраться из горящего дома, но двери были закрыты.
- Предварительная причина пожара – перегрев печи.
Пожар в селе Плоское на Киевщине / Фото ГСЧС
Смотрите видео с места пожара в селе Плоское:
Село Плоское на карте:
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