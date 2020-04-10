Трагический пожар на Киевщине: погибли трое малышей – фото, видео

В селе Плоское Таращанского района Киевской области, 10 апреля, в результате пожара в частном доме погибли трое маленьких детей. Они пытались выйти из дома, но двери были закрыты.

Информация о пожаре в частном кирпичном доме поступила спасателям в 14:05. Об этом говорится на сайте областного управления ГСЧС.

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Причина и обстоятельства пожара на Киевщине

Во время тушения огня спасатели нашли у дверей дома тела трех детей. Двум из них было по 5 и 6 лет соответственно. Также погиб годовалый младенец.

По данным пожарных, дети хотели выбраться из горящего дома, но двери были закрыты.

Предварительная причина пожара – перегрев печи.



Пожар в селе Плоское на Киевщине / Фото ГСЧС

Смотрите видео с места пожара в селе Плоское:

Село Плоское на карте: