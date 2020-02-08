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      Трагический случай на стройке в Тернополе: двух мужчин засыпало грунтом – фото

      26 Читати новину українською
      В Тернополе двух мужчин засыпало грунтом / tp.npu.gov.ua

      В ночь на 8 февраля на стройке в Тернополе произошел несчастный случай. Во время копания траншеи для теплотрассы двух рабочих засыпало землей. Им не удалось выбраться из ловушки.

      Сообщение о досадном инциденте поступило в полицию Тернополя в 1:46.

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      Прораб сообщил, что во время копания траншеи для теплотрассы для одной из новостроек Тернополя в результате оползня завалило землей двух рабочих,
      – говорится в сообщении.

      Спасатели вытащили мужчин из-под завалов. Однако спасти жизнь им не удалось. Погибшие – жители Одесской и Донецкой областей.

      Мужчины работали на предприятии РБК "Спецстроймонтаж" (Киев). Согласно договору с КП "Тернопольводоканал", они работали над заменой водопроводных и канализационных сетей. Об этом заявили в пресс-службе мэрии Тернополя.

      тернопіль
      Двое рабочих погибли в Тернополе, их засыпало землей

      По условиям контракта, у подрядчиков не было права работать ночью, в выходные и праздничные дни. Законодательством предусмотрено, что за технику безопасности и организацию выполнения работ на объекте несет ответственность именно подрядная организация.

      Согласно информации полиции, трагедия произошла из-за несоблюдения норм безопасности. Ведется следствие. 

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Полиция Новости Донецка Новости Одессы Жертвы Чрезвычайное происшествие Строительство Тернополь
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