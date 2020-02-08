Трагический случай на стройке в Тернополе: двух мужчин засыпало грунтом – фото

В ночь на 8 февраля на стройке в Тернополе произошел несчастный случай. Во время копания траншеи для теплотрассы двух рабочих засыпало землей. Им не удалось выбраться из ловушки.

Сообщение о досадном инциденте поступило в полицию Тернополя в 1:46.

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Прораб сообщил, что во время копания траншеи для теплотрассы для одной из новостроек Тернополя в результате оползня завалило землей двух рабочих,

– говорится в сообщении.

Спасатели вытащили мужчин из-под завалов. Однако спасти жизнь им не удалось. Погибшие – жители Одесской и Донецкой областей.

Мужчины работали на предприятии РБК "Спецстроймонтаж" (Киев). Согласно договору с КП "Тернопольводоканал", они работали над заменой водопроводных и канализационных сетей. Об этом заявили в пресс-службе мэрии Тернополя.



Двое рабочих погибли в Тернополе, их засыпало землей

По условиям контракта, у подрядчиков не было права работать ночью, в выходные и праздничные дни. Законодательством предусмотрено, что за технику безопасности и организацию выполнения работ на объекте несет ответственность именно подрядная организация.

Согласно информации полиции, трагедия произошла из-за несоблюдения норм безопасности. Ведется следствие.