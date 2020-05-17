Трагическое ДТП под Киевом: погибли трое молодых людей – фото

В Бородянском районе Киевской области 17 мая легковушка ВАЗ врезалась в дерево. В результате аварии в селе Пороскотень трое людей погибли, еще две девушки пострадали.

Спасателям пришлось извлекать изуродованные тела с помощью спецоборудования. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. Советуем ознакомиться ДТП и новая опасность для водителей: юрист объяснил резонансный судебный прецедент Что известно об обстоятельствах ДТП и возрасте жертв Сотрудники ГСЧС сначала обесточили аккумуляторную батарею в машине, чтобы избежать угрозы возгорания автомобиля.

Впоследствии правоохранители выяснили, что в результате аварии погибли водитель и двое пассажиров в возрасте 24 и 25 лет.

Также пострадали две девушки – тоже возрастом 24 и 25 лет. С места ДТП их немедленно отправили в Бородянскую центральную больницу.

Сейчас следователи устанавливают вероятные причины аварии.

Авария под Киевом / Фото ГСЧС Село Пороскотень на карте Украины: