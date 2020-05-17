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Трагическое ДТП под Киевом: погибли трое молодых людей – фото

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ДТП 16 мая в Бородянском районе - погибли три человека
Авария на Киевщине унесла жизни трех человек / ДСНС

В Бородянском районе Киевской области 17 мая легковушка ВАЗ врезалась в дерево. В результате аварии в селе Пороскотень трое людей погибли, еще две девушки пострадали.

Спасателям пришлось извлекать изуродованные тела с помощью спецоборудования. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Что известно об обстоятельствах ДТП и возрасте жертв

  • Сотрудники ГСЧС сначала обесточили аккумуляторную батарею в машине, чтобы избежать угрозы возгорания автомобиля.
  • Впоследствии правоохранители выяснили, что в результате аварии погибли водитель и двое пассажиров в возрасте 24 и 25 лет.
  • Также пострадали две девушки – тоже возрастом 24 и 25 лет. С места ДТП их немедленно отправили в Бородянскую центральную больницу.
  • Сейчас следователи устанавливают вероятные причины аварии.

аварія під Києвом
Авария под Киевом / Фото ГСЧС

Село Пороскотень на карте Украины:

 

Автор: Эмал Наби
Теги: Новости Украины Жертвы Новости Киева Аварии и ДТП
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