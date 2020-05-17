Трагическое ДТП под Киевом: погибли трое молодых людей – фото
В Бородянском районе Киевской области 17 мая легковушка ВАЗ врезалась в дерево. В результате аварии в селе Пороскотень трое людей погибли, еще две девушки пострадали.
Спасателям пришлось извлекать изуродованные тела с помощью спецоборудования. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Что известно об обстоятельствах ДТП и возрасте жертв
- Сотрудники ГСЧС сначала обесточили аккумуляторную батарею в машине, чтобы избежать угрозы возгорания автомобиля.
- Впоследствии правоохранители выяснили, что в результате аварии погибли водитель и двое пассажиров в возрасте 24 и 25 лет.
- Также пострадали две девушки – тоже возрастом 24 и 25 лет. С места ДТП их немедленно отправили в Бородянскую центральную больницу.
- Сейчас следователи устанавливают вероятные причины аварии.
Авария под Киевом / Фото ГСЧС
Село Пороскотень на карте Украины:
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