Относительно этого инцидента, который случился накануне, пообщался с журналистами директор предприятия Олег Плитченко. По его словам, там есть еще больше десятка аварийных деревьев, которые представляют опасность.

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Дерево, которое упало на жителя Днепра / Фото "Информатора"

Деревья в сквере обследовали

Чиновник сказал, что за неделю до трагедии специальная комиссия обследовала деревья в сквере, где это произошло. Всего осмотрели 800 деревьев, из которых 16 – нужно срезать. Они аварийные, потому что сухие, больные или зараженные вредителями.

В начале сентября эти деревья должны были убрать. Среди них было и то, которое вчера упало из-за сильного ветра,

– сказал Плитченко.

Также стало известно, что пострадавшего доставили в городскую клиническую больницу №16. Выплатят ли мужчине какую-то компенсацию – неизвестно. Вечером после инцидента обнародовали фото, на которых видно, что на месте происшествия работал следователь полиции.

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