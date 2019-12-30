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      Трагическое ДТП на Ровненщине унесло жизнь 10-летней девочки: машину разорвало пополам – фото

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      Трагическое ДТП на Ровненщине

      В Ровненской области на автодороге "Киев-Чоп" возле села Дорогобуж ночью, 30 декабря, произошло тройное ДТП. В результате аварии погибла 10-летняя девочка.

      Отца погибшей девочки с открытым переломом ноги и закрытой черепно-мозговой травмой отправили в больницу. У него взяли образцы крови для определения состояния опьянения. Об этом сообщает пресс-центр областной полиции.

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      Правоохранители установили, что 46-летний житель села Дорогобуж, водитель автомобиля Renault Rapid, совершая маневр разворота, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с микроавтобусом Volkswagen Crafter, а затем – с Mercedes Vito, который двигался за ним.

      От удара Renault Rapid разбило вдребезги, а Volkswagen Crafter вылетел в кювет.

      От полученных травм на месте аварии погибла 10-летняя пассажирка Renault Rapid – дочь водителя автомобиля.

      По результатам осмотра водители Volkswagen Crafter – 47-летний житель Киевской области и водитель Mercedes Vito – 36-летний иностранец, были трезвы.

      Следователи начали досудебное расследование по факту смерти ребенка.

       

      Смертельное ДТП на Ровненщине / фото Нацполиции

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      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Жертвы Дети и несовершеннолетние Ровно
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