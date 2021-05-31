Про це повідомили на сайті поліції Одещини 31 травня. Сама трагедія трапилася днем раніше на проспекті Академіка Глушка.
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Що відомо поліції
- Очевидці розповіли правоохоронцям, що це трапилося під час гри в баскетбол.
- За їх словами, хлопець впав і почав задихатися.
- Лікарям швидкої не вдалося реанімувати хлопця.
- Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
- Трагедію розслідують за статтею про умисне вбивство
- Однак у справи є позначка "природна смерть".
- Наразі тіло померлого вже направили на експертизу.
- Там фахівці зможуть встановити остаточну причину інциденту.