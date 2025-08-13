Оценил разговор с Зеленским и лидерами ЕС и пригрозил России: главное о свежих заявлениях Трампа
Трамп сделал ряд заявлений относительно своей предстоящей встречи с российским лидером Путиным. Сегодня он общался с европейскими лидерами и Зеленским.
Трамп пообщался с журналистами во время визита в Кеннеди-центр. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его заявление.
Какие заявления сделал Трамп относительно мирных переговоров с Россией?
Дональд Трамп сомневается в возможности убедить Владимира Путина прекратить удары по гражданским в Украине.
Думаю, ответ – нет. У меня уже были прекрасные разговоры с Путиным, а потом я возвращаюсь домой и вижу, как ракета ударила по дому престарелых или по жилому зданию, и люди лежат мертвые на улице,
Он добавил, что планирует в целом остановить войну, возложив ответственность за нее на Джо Байдена.
На вопрос журналиста, согласится ли Россия прекратить войну после встречи в пятницу, 15 августа, Трамп ответил утвердительно.
В то же время заявил, что в случае не согласования, стране-террористу будут угрожать "очень серьёзные последствия". У лидера Соединенных Штатов уточнили, какие это могут быть последствия, в частности санкции, однако подробностями он не поделился.
Будут, мне не нужно говорить. Будут очень серьезные последствия,
По словам Трампа, если его встреча с Путиным на Аляске 15 августа пройдет хорошо, следующая будет организована почти немедленно.
На ней будут Путин, Зеленский и я,
В то же время он предупредил, что проведение второй встречи будет зависеть от того, получит ли он ответы на свои вопросы во время разговора с Путиным.
У нас был очень хороший звонок. Он был на связи, президент Зеленский был на связи. Я бы оценил встречу на 10. Вы знаете, очень, очень дружеская,