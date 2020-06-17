Президент США Дональд Трамп заявил, что уже к концу 2020 года американцам будет доступна вакцина от COVID-19 и эффективные лекарства. Также глава государства оптимистично настроен в отношении восстановления экономики после коронавирусного кризиса.

До конца года будет и вакцина, и лекарства

Сейчас США – лидер в мире по количеству больных COVID-19, однако в администрации американского президента считают, что ситуацию можно изменить. Об этом Трамп заявил на брифинге в Белом доме, информирует Интерфакс.

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До конца года у нас будет эффективная вакцина, лекарства и терапия. Это будет фантастическим днем,

– отметил Трамп.

Экономика быстро восстанавливается, – Трамп

Американский президент также сообщил, что экономика страны достаточно быстро восстанавливается после коронавирусного кризиса – даже опережая прогнозы. По мнению Трампа, "следующий год будет одним из лучших в истории с точки зрения экономики".

Не забыл глава Белого дома вспомнить и о Китае, который Трамп обвиняет в распространении пандемии. Президент отметил, что американская экономика "чувствовала себя прекрасно, пока не пришел этот вирус из Китая".

Какова ситуация с коронавирусом в США?

По состоянию на 17 июня в США обнаружили более 2 миллионов 137 тысяч больных коронавирусом. Вследствие осложнений, вызванных недугом, умерли почти 117 тысяч человек. Выздоровели более 583 тысячи человек.

Что известно о вакцине от COVID-19 в Европе

Отметим, что четыре страны Европы – Италия, Германия, Франция и Нидерланды подписали контракт с АstraZeneca. Компания должна поставить 400 миллионов доз вакцины от коронавирусной болезни. Ожидается, что испытания вакцины завершатся осенью 2020 года.