Украину не пригласили: главное о встрече Путина и Трампа на Аляске
15 августа, 12:22
Украину не пригласили: главное о встрече Путина и Трампа на Аляске

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске для переговоров о войне в Украине.
  • Украина не будет участвовать во встрече, хотя ранее рассматривалась возможность трехстороннего саммита с Владимиром Зеленским.

Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся в пятницу, 15 августа, на Аляске. Ожидается, что основной темой переговоров президентов станет война в Украине и перспективы ее завершения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон на северной окраине самого населенного города Аляски – Анкориджа.

Представители Белого дома сообщили, что выбранная база отвечает всем требованиям безопасности для проведения переговоров между двумя мировыми лидерами. Они также отметили, что в условиях разгара летнего туристического сезона возможности для организации встречи в короткие сроки были ограничены.

Построенная в 1940 году, база Эльмендорф-Ричардсон была ключевым объектом противовоздушной обороны и центральным командным пунктом для отражения угроз со стороны Советского Союза во время Холодной войны.

В разгар своей деятельности в 1957 году она размещала 200 истребителей, а также несколько систем управления воздушным движением и раннего радиолокационного предупреждения, благодаря чему получила название "Воздушный щит Северной Америки".

США приобрели Аляску у России в 1867 году, что придает встрече определенный исторический отголосок. У 1959 году Аляска стала американским штатом.

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков также отмечал, что две страны являются соседями, которых разделяет только Берингов пролив.

Последний раз Аляска оказалась в центре внимания американской дипломатии в марте 2021 года, когда новоназначенная команда Джо Байдена по вопросам дипломатии и национальной безопасности встретилась в Анкоридже с китайскими коллегами.

Тогда переговоры завершились резким спором: китайская сторона обвинила американцев в "высокомерии и лицемерии".

В конце июля этого года Дональд Трамп объявил, что дает Путину время до 8 августа, чтобы тот согласился на немедленное перемирие, иначе Соединенные Штаты введут более жесткие санкции против России.

Когда срок истек, Трамп взамен объявил, что он и Путин встретятся лично 15 августа.

Накануне встречи Белый дом пытался уменьшить ожидания относительно возможного достижения перемирия. В частности, пресс-секретарь Кэролайн Ливитт назвала предстоящие переговоры "упражнением на слушание". Сам Дональд Трамп также заявил, что существует "25% вероятности, что эта встреча не будет успешной".

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп намерен во время переговоров достичь договоренности о перемирии, однако для заключения более широкого мирного соглашения понадобится дополнительное время.

Чтобы достичь мира, я думаю, мы все понимаем, что придется обсуждать вопрос гарантий безопасности, 
– добавил Рубио.

По его словам, второй важной темой должен стать вопрос территорий.

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский не будет участвовать во встрече на Аляске. Перед этим Дональд Трамп отмечал, что Зеленский мог бы присоединиться, но он "уже участвовал во многих встречах".

В то же время президент США сообщил, что после переговоров Зеленский будет первым человеком, которому он позвонит.

В среду, 13 августа, Зеленский и Трамп также провели онлайн-встречу с участием нескольких европейских лидеров.

По словам журналистов, Путин настаивал на отсутствии Зеленского на саммите, хотя ранее Белый дом сообщал, что Трамп готов к трехсторонней встрече с участием всех трех лидеров.

14 августа Дональд Трамп подтвердил, что нынешняя встреча с Путиным может стать подготовкой ко второй встрече, на которой мог бы присутствовать и Зеленский.

Сам Зеленский заявил, что любые договоренности без участия Украины будут "мертвыми решениями".