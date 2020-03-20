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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Трамп, что ты натворил, – фанатки Путина обвинили США в пандемии коронавируса: видео

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      Пенсионерки с пропагандистской организации "Отряды Путина" считают, что новый китайский коронавирус COVID-19 – это выдумка президента США Дональда Трампа.

      Пенсіонерки у традиційному для себе стилі опублікували відповідний відеоролик на вулиці. Вони показували роздруковані ілюстративні фото коронавірусу COVID-19.

      Актуально: В Росії зафіксували ще 52 випадки зараження коронавірусом

      Так, Трамп, ти сьогодні виграв! Так всі країни закрилися один від одного. Що ти накоїв у всьому світі? Ніякого коронавірусу немає! Це Трампу треба було підняти свій рейтинг,
      – сказала одна із бабусь.

      Далі росіянки спалили свої аркуші і заявивши, що вірусу в Росії немає.

      Зверніть увагу! Всього в Росії є 199 лабораторно підтверджених випадків захворювання коронавірусом. Крім того, 19 березня стало відомо, що в Москві померла перша пацієнтка від ускладнень через Covid-19.

      Дивіться відео як "Загони Путіна" борються з коронавірусом:

       

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      19 марта
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Мемы Коронавирус Covid-19 Новости России Курьезные новости
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