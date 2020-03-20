Трамп, что ты натворил, – фанатки Путина обвинили США в пандемии коронавируса: видео

Пенсионерки с пропагандистской организации "Отряды Путина" считают, что новый китайский коронавирус COVID-19 – это выдумка президента США Дональда Трампа.

Пенсіонерки у традиційному для себе стилі опублікували відповідний відеоролик на вулиці. Вони показували роздруковані ілюстративні фото коронавірусу COVID-19.

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Так, Трамп, ти сьогодні виграв! Так всі країни закрилися один від одного. Що ти накоїв у всьому світі? Ніякого коронавірусу немає! Це Трампу треба було підняти свій рейтинг,

– сказала одна із бабусь.

Далі росіянки спалили свої аркуші і заявивши, що вірусу в Росії немає.

Зверніть увагу! Всього в Росії є 199 лабораторно підтверджених випадків захворювання коронавірусом. Крім того, 19 березня стало відомо, що в Москві померла перша пацієнтка від ускладнень через Covid-19.

Дивіться відео як "Загони Путіна" борються з коронавірусом: