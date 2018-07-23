"Трамп-цыпленок" начал морское путешествие: американцы поразили новой выходкой против президента

В США вдоль побережья Сан-Франциско на воду спустили лодку с огромным воздушным шаром в виде президента Трампа, который похож на злого цыпленка.

Прическа этого цыпленка напоминает шевелюру президента США, а "одет" он в полосатую форму узника, передает ABC7News.

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Надувная фигура цыпленка Трампа плывет вдоль побережья на лодке под названием "Транспорт тюрьмы Алькатрас", а на "одежде" надувной карикатуры лидера США написано "узник 45", что указывает на то, что Дональд Трамп является 45 президентом страны.

Интересно, что лодку с 10-метровым надувным цыпленком спустили на воду недалеко от острова, где расположена расформированная тюрьма , в которой ранее отбывали наказание военные и особо опасные преступники.

Своими действиями активисты выражают протест политике Дональда Трампа.

“Trump Chicken”, a massive inflatable chicken dressed in a striped shirt to resemble a prison uniform, appeared atop a boat sailing near Alcatraz Island, the site of an infamous US prison. Anti-Trump activists unveiled the ‘Trump Chicken' in April of last year. pic.twitter.com/clkdNuD9fE — Global Times (@globaltimesnews) 23 липня 2018 р.

Лодка должна проплыть вдоль всего побережья Сан-Франциско.

Напомним, ранее в небе над Лондоном активисты запустили большую воздушную карикатуру президента США под названием "Малыш Трамп". Так жители Великобритании встретили Дональда Трампа в своей стране, куда он прибыл на встречу с Терезой Мэй.