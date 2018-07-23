20:44
23 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
24°C 16°C
  • вторник
    24°C 18°C
  • среда
    28°C 19°C
  • четверг
    27°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УСИК – ГАССИЕВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Черная метка от Путина. Туалетные роботы РФ
Вєсті Кремля
20:42, сегодня
Вести.UA. Украинский мистер Бин. Обнимашки в Раде
Вєсті.UA
20:32, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
УСИК – ГАССИЕВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

"Трамп-цыпленок" начал морское путешествие: американцы поразили новой выходкой против президента

54 Читати новину українською
Цыпленка Трампа спустили на воду вблизи тюрьмы Алькатрас
Цыпленка Трампа спустили на воду вблизи тюрьмы Алькатрас / thedailybeast.com

В США вдоль побережья Сан-Франциско на воду спустили лодку с огромным воздушным шаром в виде президента Трампа, который похож на злого цыпленка.

Прическа этого цыпленка напоминает шевелюру президента США, а "одет" он в полосатую форму узника, передает ABC7News.

Читайте также: Журнал TIME удивил красноречивой обложкой: на ней – "скрещенное" лицо Путина и Трампа

Надувная фигура цыпленка Трампа плывет вдоль побережья на лодке под названием "Транспорт тюрьмы Алькатрас", а на "одежде" надувной карикатуры лидера США написано "узник 45", что указывает на то, что Дональд Трамп является 45 президентом страны.

Интересно, что лодку с 10-метровым надувным цыпленком спустили на воду недалеко от острова, где расположена расформированная тюрьма , в которой ранее отбывали наказание военные и особо опасные преступники.

Своими действиями активисты выражают протест политике Дональда Трампа.

Лодка должна проплыть вдоль всего побережья Сан-Франциско.

Напомним, ранее в небе над Лондоном активисты запустили большую воздушную карикатуру президента США под названием "Малыш Трамп". Так жители Великобритании встретили Дональда Трампа в своей стране, куда он прибыл на встречу с Терезой Мэй.

Теги: Новости США Дональд Трамп Курьезные новости
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
180 лет тюрьмы для украинцев в Греции: как не оказаться на их месте и почему это важно
сегодня, 20:02 180 лет тюрьмы для украинцев в Греции: как не оказаться на их месте и почему это важно
Євгенія Мазур 139
Ловля на живца: как Путин подкупает Трампа референдумом на Донбассе
сегодня, 19:00 Ловля на живца: как Путин подкупает Трампа референдумом на Донбассе
Інна Жолобович 212
Может ли кроссовер заменить спорткар? Тест-драйв BMW X4 от Авто24
сегодня, 14:00 Может ли кроссовер заменить спорткар? Тест-драйв BMW X4 от Авто24
Кто такой Ян Кум: украинец, создал WhatsApp и стал миллиардером
сегодня, 18:03 Кто такой Ян Кум: украинец, создал WhatsApp и стал миллиардером
Ірина Полицька 174
Неожиданный поворот: Путин договорился с Макроном по Сирии
сегодня, 16:55 Неожиданный поворот: Путин договорился с Макроном по Сирии
Блог Соцмережі 666
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
В России упал вертолет в центре города, есть погибшие
 30 ноября 2015 , 03:21
Мужчина получил смертельный удар ножом во время молитвы
 27 июля 2015 , 16:04
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук