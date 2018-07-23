"Трамп-цыпленок" начал морское путешествие: американцы поразили новой выходкой против президента
В США вдоль побережья Сан-Франциско на воду спустили лодку с огромным воздушным шаром в виде президента Трампа, который похож на злого цыпленка.
Прическа этого цыпленка напоминает шевелюру президента США, а "одет" он в полосатую форму узника, передает ABC7News.
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Надувная фигура цыпленка Трампа плывет вдоль побережья на лодке под названием "Транспорт тюрьмы Алькатрас", а на "одежде" надувной карикатуры лидера США написано "узник 45", что указывает на то, что Дональд Трамп является 45 президентом страны.
Интересно, что лодку с 10-метровым надувным цыпленком спустили на воду недалеко от острова, где расположена расформированная тюрьма , в которой ранее отбывали наказание военные и особо опасные преступники.
Своими действиями активисты выражают протест политике Дональда Трампа.
Лодка должна проплыть вдоль всего побережья Сан-Франциско.
Напомним, ранее в небе над Лондоном активисты запустили большую воздушную карикатуру президента США под названием "Малыш Трамп". Так жители Великобритании встретили Дональда Трампа в своей стране, куда он прибыл на встречу с Терезой Мэй.