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      Трамп делает все для России, а Путин хочет привести в Украину "своих" людей: комментарии Яковины

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      О встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным, неоднозначной политике президента США, уступках Путина в Украине и его "царствовании" над объединением России и Беларуси – в прямом эфире 24 канала рассказал политический обозреватель и журналист Иван Яковина.

      "Трамп работает на Россию"

      – На саммита G20, который прошел в Аргентине, Путин и Трамп все же встретились на ужине для участников саммита. Там лидеры обеих стран долго обсуждали какие-то вопросы без посторонних лиц и камер. Эта встреча не была разглашена, но о ней сообщала пресс-секретарь Дональда Трампа – Сара Сандерс.

      Я думаю, что Владимир Путин давал Трампу указания, какие шаги делать дальше. Учитывая то, что он делает – все, что выгодно для России, я не сомневаюсь, что президент США Дональд Трамп работает на Россию,
      – сказал Яковина.

      "Путина поставят "царем" над объединением России и Беларуси"

      – Владимир Путин будет пытаться привести к власти в Украине если не "своего" президента, то "свой" парламент. И направление развития отношений Украины с Россией спрогнозировать трудно, ведь они будут зависеть не только от позиции избранного в 2019 году президента, но и обновленного парламента.

      – Сейчас в России же начинаются процессы изменения Конституции, об этом говорят все чаще. Даже на самом высоком уровне, в частности, глава Госдумы Володин. В 2019 начнут готовиться к переменам, а в 2020 – изменят. Скорее всего, введут пост "руководителя государственного совета", который и займет Путин.

      – Значительную роль в этих процессах может сыграть Беларусь, которую сейчас пытаются инкорпорировать в единое государство с Россией. В таком случае Александру Лукашенко оставят пост президента Беларуси, Дмитрия Медведева в очередной раз сделают президентом России. А вот Путина посадят якобы "царем" над этим новообразованием.

      Неоднозначная политика Дональда Трампа

      – Я предполагаю, что в 2019 году состоится импичмент, Трампа отстранят от власти. Коалиция, которая привела президента США к власти начинает ломаться, а ее участники все больше выступают против действующего президента.

      Кто эти люди? Во-первых, это богатые доноры, крупные бизнесмены, богатые корпорации, которые недовольны тем, что происходит в экономике США сейчас. Дональд Трамп выполнил свою миссию, он снизил налоги в прошлом 2017 году. Однако сейчас, как видим, при нем начался просто страшный обвал на биржах. Это очень плохо. Вероятнее всего, это выльется в гигантский экономический кризис,
      – отметил Яковина.

      "Путин может пойти на уступки Украине"

      – До выборов президента Украины в 2019 году не будет никаких освобождений, амнистий и обменов со стороны России и Владимира Путина. А после выборов могут быть разные варианты. Если выборы опять выиграет Порошенко, тогда все будет зависеть от ситуации в России. Сейчас там экономическая ситуация ухудшается. У них даже запретили вешать табло с курсами валют на улице, чтобы не пугать людей.

      – Путин добился Brexit в Великобритании, в США – президентства Трампа. Возможно, какая-то гибридная информационная операция длится в Украине. Он будет всеми силами стараться привести к власти если не президента, то хотя бы парламент. Сейчас для Путина нет смысла идти на уступки и чем-то жертвовать. Когда будет подконтрольный ему человек, тогда он сможет "подарить" Сенцова.

      Теги: Новости США Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости России Владимир Путин Новости политики G20 Новости Беларуси Петр Порошенко Дональд Трамп
      Источник: 24 канал
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