18:45
28 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новый "уровень" российской пропаганды. Навальный и чемпион интернетоборцев
      Вєсті Кремля
      23:40, 27 декабря
      Вести.UA: "Тот единственный" Ляшко. Кернес "за" Порошенко
      Вєсті.UA
      19:43, 27 декабря
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ

      Трамп хочет прекратить финансовую помощь трем странам и угрожает закрыть границу с Мексикой

      143 Читати новину українською
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Фото из открытых источников

      Президент США Дональд Трамп заявил о намерении прекратить финансовую помощь для Гондураса, Гватемалы и Сальвадора. Он также пригрозил полностью закрыть границу США с Мексикой.

      Об этом Дональд Трамп написал в своем Twitter.

      Читайте также: В Ираке раскритиковали Трампа за внезапный визит

      Американский лидер заявил, что эти страны "ничего не делают для США".

      Достаточно сказать о том, что в Гондурасе формируется новый караван мигрантов, и они ничего с этим не делают,
      – написал Трамп.

      Он подчеркнул, что перечисленные страны потеряют американское финансирование.

      Ранее Трамп заявил, что рассматривает возможность полного закрытия американо-мексиканской границы в случае, если демократы не согласятся выделить средства на строительство стены на южной границе.

      Мы будем вынуждены полностью закрыть южную границу, если демократы-обструкционисты не выделят нам средства на завершение возведения стены, а также не позволят изменить бестолковые иммиграционные законы, которыми обременена наша страна,
      – заметил Трамп.

       

      Теги: Новости США Новости политики Мексика Дональд Трамп Гондурас
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Маме долго не говорил, что воюю": 17-летний боец с Майдана ушел на фронт
      сегодня , 18:01 "Маме долго не говорил, что воюю": 17-летний боец с Майдана ушел на фронт
      Катерина Петренко 65
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Тест: Кто ты из самых крутых киношных авантюристов?
      20 декабря , 10:00 Тест: Кто ты из самых крутых киношных авантюристов?
      231
      Які потужні новинки отримала українська армія у 2018 році
      сегодня , 17:30 Які потужні новинки отримала українська армія у 2018 році
      Віталій Дейнега 132
      Мне так больно было за Крым, – старший лейтенант ВМС Украины
      сегодня , 17:05 Мне так больно было за Крым, – старший лейтенант ВМС Украины
      Повернись живим 516
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Вене установили Рождественскую елку
       18 ноября 2012 , 16:00
      Очки дополненной реальности от Microsoft
       24 января 2015 , 08:26
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Ботанический сад Лондона засиял праздничными огнями: захватывающие фото и видео
       29 декабря , 07:16
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук