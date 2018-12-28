Трамп хочет прекратить финансовую помощь трем странам и угрожает закрыть границу с Мексикой
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении прекратить финансовую помощь для Гондураса, Гватемалы и Сальвадора. Он также пригрозил полностью закрыть границу США с Мексикой.
Об этом Дональд Трамп написал в своем Twitter.
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Американский лидер заявил, что эти страны "ничего не делают для США".
Достаточно сказать о том, что в Гондурасе формируется новый караван мигрантов, и они ничего с этим не делают,
– написал Трамп.
Он подчеркнул, что перечисленные страны потеряют американское финансирование.
Ранее Трамп заявил, что рассматривает возможность полного закрытия американо-мексиканской границы в случае, если демократы не согласятся выделить средства на строительство стены на южной границе.
Мы будем вынуждены полностью закрыть южную границу, если демократы-обструкционисты не выделят нам средства на завершение возведения стены, а также не позволят изменить бестолковые иммиграционные законы, которыми обременена наша страна,
– заметил Трамп.