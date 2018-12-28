Трамп хочет прекратить финансовую помощь трем странам и угрожает закрыть границу с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении прекратить финансовую помощь для Гондураса, Гватемалы и Сальвадора. Он также пригрозил полностью закрыть границу США с Мексикой.

Об этом Дональд Трамп написал в своем Twitter.

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Американский лидер заявил, что эти страны "ничего не делают для США".

Достаточно сказать о том, что в Гондурасе формируется новый караван мигрантов, и они ничего с этим не делают,

– написал Трамп.

Он подчеркнул, что перечисленные страны потеряют американское финансирование.

.....Honduras, Guatemala and El Salvador are doing nothing for the United States but taking our money. Word is that a new Caravan is forming in Honduras and they are doing nothing about it. We will be cutting off all aid to these 3 countries - taking advantage of U.S. for years! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 грудня 2018 р.

Ранее Трамп заявил, что рассматривает возможность полного закрытия американо-мексиканской границы в случае, если демократы не согласятся выделить средства на строительство стены на южной границе.

Мы будем вынуждены полностью закрыть южную границу, если демократы-обструкционисты не выделят нам средства на завершение возведения стены, а также не позволят изменить бестолковые иммиграционные законы, которыми обременена наша страна,

– заметил Трамп.