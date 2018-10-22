Трамп хочет разорвать ракетный договор с Россией: появилась резкая реакция ЕС

Европейский союз призвал США и Россию прекратить "гонку вооружений". Обе страны должны продолжить конструктивный диалог и придерживаться Договора о ракетах средней и малой дальности, поскольку это имеет решающее значение для европейской и глобальной безопасности.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Майи Косьянчич.

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Так, ЕС ждет от Москвы ответа на обвинения, связанные с несоблюдением договоренностей о ликвидации ракет. А США, со своей стороны, должны оценить последствия своего возможного выхода из договора для собственной безопасности, своих союзников и всего мира.

Благодаря Договору о РСМД были уничтожены почти три тысячи ракет с ядерными и обычными боезарядами. Договор также является важным вкладом в обязательство с разоружения согласно статье VI Договора о нераспространении ядерного оружия,

– говорится в заявлении.

Косьянчич также отмечает, что развитие конфликта между США и Россией может спровоцировать еще большую нестабильность в мире.

"Мир не нуждается в новой гонке вооружений, которая никому не принесла бы пользы, а наоборот, принесла бы еще большую нестабильность", – отмечает автор.

ЕС призвал США и Россию продолжать конструктивный диалог, чтобы сохранить соблюдение Договора о РСМД и обеспечить его полное выполнение.

Напомним, ранее американские СМИ со ссылкой на источники писали, во время ближайших встреч с российскими чиновниками советник президента по национальной безопасности Джон Болтон сообщит России, что США намерены выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Добавим, что представитель Вашингтона планирует провести переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Что такое Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности?Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита.



Договор является бессрочным и запрещает производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Эта договоренность о реальном сокращении имевшихся вооружений стала первой в истории.