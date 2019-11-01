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      Трамп хочет зачитать стенограмму разговора с Зеленским в прямом эфире возле камина

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      Трамп готов зачитать стенограмму разговора с Зеленским в прямом эфире, чтобы доказать, что не давил на украинского президента
      Трамп готов зачитать стенограмму разговора с Зеленским в прямом эфире, чтобы доказать, что не давил на украинского президента / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп утверждает, что не оказывал никакого давления в разговоре с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Американский лидер также готов зачитать стенограмму в прямом телеэфире, но не будет сотрудничать с демократами в рамках процедуры импичмента.

      "Это из-за телефонного звонка, который является хорошим звонком. В какой-то момент я собираюсь сесть, возможно, в формате "беседы возле камина", на телевидении в прямом эфире, и я прочитаю стенограмму разговора, потому что люди должны ее услышать. Когда вы читаете ее, видно что это прямой звонок", – сказал Трамп в интервью Washington Examiner.

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      Заметим, что 31 октября Палата представителей США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента Трампа. Отвечая на вопрос, будет ли сотрудничать Трамп в рамках процедуры, президент США сказал: "Вы создаете ужасный прецедент для других президентов".

      Все знают, что я ничего плохого не сделал... Билл Клинтон сделал что-то не так, Ричард Никсон делал дела не так. Я не буду вспоминать Эндрю Джонсона, потому что это было немного до моего времени... Но они делали что-то не так. Я ничего плохого не сделал,
      – убежден американский лидер.

      Он также повторил, что пересмотр помощи стране (Украине), известной своей коррупцией, является ответственным шагом: "Мы предоставляем им деньги, мы предоставляем им оружие. Мы обязаны обращать внимание на коррупцию".

      В конце октября поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор рассказал во время показаний в Конгрессе о деталях, которые свидетельствуют, что Трамп откровенно шантажировал Украину и давил на Зеленского. Да, под угрозой срыва военной помощи Трамп через свое окружение пытался заставить Зеленского публично присоединиться к расследованию в отношении компании Burisma и якобы вмешательстве Украины в выборы 2016 года.

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      Что известно о разговоре Зеленского и Трампа?Во время телефонного разговора Трампа и Зеленского 25 июля президент США якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К ней причастен Хантер Байден – сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена.

      25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора лидеров государств. Текст стенограммы показывает, что Трамп все же говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

      Из-за этого скандал в Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Новости США Телефонный разговор Зеленского и Трампа Импичмент Трампа Дональд Трамп
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