Трамп хочет заключить "хорошую сделку" с Ираном, которая пойдет ему на пользу

У американского президента Дональда Трампа есть цель заключить новую сделку с Ираном относительно ядерного оружия.

Параллельно с введением Штатами жестких санкций против Тегерана, по мнению Трампа, новая договоренность будет лучше, прежде всего, для самого же Ирана, передает CNN.

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"Я надеюсь, что смогу заключить с ними соглашение. Хорошую и справедливую сделку", — сказал он.

Однако добавил, что США не могут позволить Ирану иметь ядерное оружие.

President Trump says he wants to make a deal with Iran. He added: "We cannot allow them to have nuclear weapons." pic.twitter.com/4saRypjPZz — Veronica Rocha (@VeronicaRochaLA) 11 травня 2018 р.

В правительстве Ирана же заявили, что Соединенные Штаты не могут посягать на право самообороны страны, пишет агентство IRNA.

Соединенные Штаты и их союзники не могут накладывать ограничения на законные средства обороны Ирана, которые были разработаны для доставки конвенционного вооружения с учетом горького опыта прошлой войны,

– подчеркнули в Тегеране.

В правительстве подчеркнули, что присутствие сил Ирана в Сирии и Ираке является законным и оправданным, "поскольку помогло в борьбе с экстремизмом".

Напомним, 8 мая Трамп заявил, что США выходят из ядерной сделки с Ираном и пообещал ввести наивысший уровень санкций против Ирана.

Ядерная сделка с Ираном является одним из ключевых достижений Администрации Барака Обамы в международной политике. Совместный всеобъемлющий план действий был подписан в июле 2015-го года. Подписание состоялось в Вене между Ираном и группой в составе США, Великобритании, России, Франции, Китая и Германии. Сделка предоставила международному сообществу в обмен на снятие санкций с Ирана, возможность проводить мониторинг ядерных объектов. Иран сохранил свою мирную ядерную программу, часть обогащенного урана из страны должна быть вывезена.