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Трамп хороший бизнесмен, – Путин о вероятных санкциях США против "Северного потока-2"

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Путин назвал Трампа
Путин назвал Трампа "хорошим бизнесменом", комментируя угрозы США о введении санкций против "Северного потока-2" / Jewish Policy Center

Глава Кремля Владимир Путин назвал лидера США Дональда Трампа "сильным и хорошим предпринимателем", предположив, что именно этим и объясняются угрозы США ввести санкции в случае, если газопровод "Северный поток - 2" будет построен.

Такое заявление президент России сделал во время обсуждения проекта газопровода с канцлером Германии Ангелой Меркель 18 мая в Сочи, передает The Hill.

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Дональд – не просто президент США, он еще сильный и хороший бизнесмен. Поэтому я думаю, что он также продвигает интересы своего бизнеса с целью обеспечить продажу сжиженного природного газа из Соединенных Штатов на европейском рынке,
– прокомментировал глава Кремля.

Издание отмечает, что в высказывании Путина речь шла о проекте "Северный поток-2", который должен обеспечить поставки российского газа в Германию. США грозят санкциями в случае строительства этого газопровода, опасаясь, что он усилит зависимость Западной Европы от российского газа. В Госдепе США также побоюются, что Россия может оборудовать "ПП-2" шпионскими устройствами.

К слову, президент России Владимир Путин во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что реализация газопровода "Северный поток-2" не предусматривает прекращение транзита российского газа через Украину.

Что такое "Северный поток-2"? Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.

Теги: Новости политики Новости США Владимир Путин Северный поток-2 Санкции Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
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