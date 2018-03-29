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Трамп хотел построить с известным российским композитором отель в Латвии, – The Guardian

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Компания Трампа вела переговоры по строительству концертной площадки для конкурса
Компания Трампа вела переговоры по строительству концертной площадки для конкурса "Новая волна" / Pinterest

В 2010 году компания главы Белого дома Дональда Трампа The Trump Organization вместе с несколькими бизнесменами, среди которых был известный российский композитор Игорь Крутой, хотела построить гостинично-развлекательный комплекс в Риге, столице Латвии. Однако реализовать проект не удалось.

Они хотели построить "балтийский Лас-Вегас", утверждает журналист The Guardian Джон Свейн.

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Переговоры относительно возведения отеля начались в сентябре 2010 года: Дэвид Оровиц, старший вице-президент по приобретению и развитию компании Трампа, прилетел в Латвию. Тогда местом для строительства выбрали остров Закюсала на реке Даугава в Риге, говорится в статье.

В июне 2011 года Крутой и два его партнеры встретились со старшей дочерью Трампа Иванкой и самим президентом США в его прежнем вашингтонском офисе в Trump Tower.

По информации издания, обсуждалось возведение постоянной площадки для музыкального конкурса "Новая волна".

Идея была в том, что во время фестиваля мы могли бы использовать отель для певцов и музыкантов, а концертный зал – для выступлений,
– прокомментировал композитор в интервью британской газете.

В июле того же года Крутой вместе с Айнарсом Шлесерсом, латвийским бизнесменом, дал в Риге пресс-конференцию о переговорах с Трампом, продолжает журналист.

Однако впоследствии Крутого вызвали на допрос в латвийское Бюро по предотвращению коррупции и борьбе с ней (KNAB) относительно расследования против Шлесерса и нескольких других олигархов. Латвийского бизнесмена подозревали в использовании государственной должности для влияния на решения о застройке, выгодные компаниям, которыми он тайно владел.

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После этого переговоры с членами семьи Трампа о строительстве комплекса в Риге не проводились. В феврале 2014 года Латвия официально попросила у США помочь с расследованием. Как отмечает Свейн со ссылкой на два информированных источника, власти Латвии хотели опросить самого Трампа.

Как минимум, один руководитель Trump Organization поговорил с сотрудниками ФБР, компания предоставила письменные ответы на дополнительные вопросы. По словам источников, США официально ответили на запрос только в сентябре 2015 года. В то время латвийские следователи приблизились к завершению своего дела и, похоже, не прослеживали связи с Трампом дальше,
– объясняет журналист.

Газета замечает, что Игорь Крутой писал музыку для российского певца Эмина Агаларова, отец которого в 2013 году организовал в Москве конкурс красоты "Мисс Вселенная", который "принадлежит Трампу", а также был доверенным лицом избирательной кампании Путина в этом году.


Игорь Крутой, Дональд Трамп и Александр Серов во время конкурса красоты в Москве в 2013 году

Теги: Новости России Новости политики Музыка Новости США Дональд Трамп Латвия
Источник: 24 Канал
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