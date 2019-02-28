Трамп и Ким Чен Ын: наговорились, но безрезультатно

Собственно и сказать по этому поводу особо нечего, ведь что говорить, когда результата нет? Однако раз уж о том зашла речь, следует обратить внимание на то, что встреча эта не последняя и в скором времени нас ожидает очередное рандеву лидеров США и КНДР. Насколько оно будет результативным – покажет время, но пока, согласно данным американской разведки, даже предыдущие соглашения Северной Кореей соблюдаются с большой натяжкой, если не сказать прямо – не соблюдаются вовсе.

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Вот и возникает вопрос, так зачем нужны Белому дому все эти танцы на площади Ким Ир Сена?

То, что для северокорейского диктатора это возможность не только ослабить санкции Запада в отношении к КНДР, но и шанс самоутвердиться на международной арене, фигурируя с политиками мирового уровня – это понятно. Что же до Трампа, то прирожденный шоумен, но очень плохой дипломат, он явно рассчитывал на быструю победу в переговорном процессе с КНДР. Такая победа ввела бы его в пантеон исторических личностей, разрешивших сложные международные конфликты, без применения силы. Ну и "премия мира" была бы не за горами.

Но, опять же, быть шоуменом и волком с Уолл-Стрит это одно, а искусным дипломатом и переговорщиком – совсем другое.

Вот и имеем мы на сегодняшний день ситуацию, когда Ким Чен Ын имеет возможность регулярно закупаться в заграничных магазинах современной электроникой и ширпотребом. А Трамп завершает очередной саммит хвалебными одами в адрес северокорейского диктатора, а не отчетом о результативности переговоров.

Ну и прогноз – результативности не будет и в дальнейшем. Единственное, что стоит признать, Дональд Трамп заложил фундамент диалога. В дальнейшем эго может быть продолжен более опытным дипломатом, который как раз и сможет Северную Корею убедить пойти на значительные уступки по ядерной программе. Ну и "премия мира", пантеон и все такое. Но, то уже другая история.

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