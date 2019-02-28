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      Трамп и Ким Чен Ын не договорились о ядерном разоружении КНДР

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      Трамп и Ким Чен Ын не договорились о ядерном разоружении КНДР
      Трамп и Ким Чен Ын не договорились о ядерном разоружении КНДР / Twitter.com/CGTNOfficial

      Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ыном не достигли никаких соглашений об отказе Северной Кореи от ядерного оружия на саммите в Ханое. Лидеры завершили свои переговоры раньше, чем планировалось, а также отменили совместный обед.

      "Лидеры двух стран обсудили различные варианты относительно реализации денуклеаризации и экономических концепций", – сообщает Associated Press со ссылкой на слова представителя Белого дома.

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      Там отметили, что команды обеих сторон рассчитывают продолжать переговоры в будущем. Несмотря на отсутствие договоренностей, в Белом доме считают эти переговоры "продуктивными".

      Свою первую историческую встречу Трамп и Ким Чен Ын провели в июне 2018 года в Сингапуре. Там они подписали важное соглашение, которое заключается в установлении мирных отношений, освобождении пленных и совместной работе над ядерным разоружением КНДР. Однако после того переговоры касаемо денуклеаризации Корейского полуострова зашли в тупик.

      Поэтому политики решили провести 27-28 февраля еще одну встречу – во вьетнамской столице Ханое. Главной целью встречи было достижение прогресса в выполнении договоренностей, которых политики достигли на первом саммите в Сингапуре. В частности, Трамп с Ким Чен Ыном говорили о дальнейшем развитии двусторонних отношений, обеспечении мира в регионе и полном отказе Северной Кореи от ядерного оружия.

      Президент США заявил, что диалог "был замечательным", а лидер КНДР назвал беседу "очень интересной". Однако стороны так ни о чем и не договорились. Более того, политики отменили второй день саммита, который должен был пройти 28 февраля и предусматривал еще одну беседу "один на один", а также встречу в расширенном составе.

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      Теги: Новости политики КНДР Ким Чен Ын Дональд Трамп Новости США Оружие Ядерная безопасность Вьетнам
      Источник: 24 Канал
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