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      Трамп и Макрон договорились о сделке с дьяволом: какие выводы надо делать Украине

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      Гибридная Европа под брендом "made in russia"
      Гибридная Европа под брендом "made in russia" / Shutterstock

      Эта неделя, похоже, станет для Украины вместилищем неприятных сюрпризов. Хотя, в какой-то мере, нет ничего удивительного в происходящем, на фоне полного попустительства Запада в конфронтации с гибридной агрессией Кремля. Но, обо всем по порядку.

      Для начала напомню о визите президента РФ Владимира Путина во Францию, где он встретился со своим коллегой Эммануэлем Макроном, по итогам встречи, разродившимся скандальным постом в Facebook. Постом, в котором всячески обласкивает диктатора, тирана и убийцу, надеждами принять того в Европейскую семью.

      Важно! Что означает для Украины возвращение Путина в G8

      И для меня нет ничего удивительного в том, что очередной президент Франции на деле оказался "недоделанным" Де Голем. Ведь Путин очень хорошо подготовился к этой встрече, имея в каждом рукаве по козырю, от популистов до радикалов, контролируемых и спонсируемых Кремлем практически по всей Европе. И в случае с Францией речь идет о радикальном крыле "желтых жилетов".

      Путин начал встречу с Макроном именно с шантажа. Шантажа, который бы Де Голь отверг и погнал юродивого со своего газона тростью, но Макрон не Де Голь и прогнулся в изящном поклоне аки акробат цирка Дю Солей со стажем. Прогнулся в надежде выйти на второй срок, по спокойствие на улицах Парижа, задобрив российского диктатора.

      Сделка с дьяволом? Похоже, контракт уже подписан.

      Сразу за Францией пришла весточка из Италии, где премьер министр страны Джузеппе Конте подал в отставку, тем самым полностью развязав руки для политической гегемонии наиболее откровенно пророссийского политика, предвыборная компания которого финансировалась Москвой – Маттео Сальвини. О нем писали так много, особенно о всплывших тайных переговорах относительно спонсирования "Лиги Севера" за счет поставок российской нефти, что произнося Сальвини подразумеваешь – марионетка Путина.

      сальвини
      Маттео Сальвини / Фото corriere.it

      И в завершении, CNN сообщило о том, что в ходе телефонных переговоров президентов США и Франции, Дональда Трампа и Эммануэля Макрона, лидеры государств сошлись во мнении, что на следующую встречу G-7 нужно пригласить Владимира Путина.

      Что же. Тучи сгущаются? Но это было ожидаемо и дело времени, когда оставшиеся консервы вскроются. Тем не менее, следует понимать, что такое слова, а что такое действия.

      Конечно, при самом худшем сценарии уже этой осенью у сторонников идеи снятия санкций с России появятся новые союзники. Но снимут ли их – это еще вопрос. Вопрос, поскольку у Украины по-прежнему в Европе есть союзники, которые куда лучше сытого центра и запада, позволившего прийти к власти популистам и бесхребетным особям, понимают всю угрозу гибридного реваншизма. Польша, Литва, Латвия, Эстония и др. И реализация плана по отмене санкций против РФ в итоге может вылиться в серьезный внутренний политический, а возможно и самый настоящий раскол ЕС.

      Что же до США, то импульсивность и непоследовательность Дональда Трампа всегда гасилась его окружением – "околотрамп". Симпатии Трампа к Путину имеют предел. Предел между внутренним психологическим изъяном, притягивающим хозяина Белого Дома к разного рода "тиранам-царькам" и жаждой наживы, в стократ превозмогающей это пагубное тяготение. Именно поэтому, для нас важно не столько то, что говорит и предлагает Трамп, а что делается его окружением для ухудшения жизни РФ. От санкций и до блокирования "Северного потока – 2".

      А потому, да, тучи сгущаются, но мы же с вами не на Венере. Просто настало время более жесткой риторики и иных приоритетов, с осознанием того, где царство кукольного театра, а где реальная поддержка и рычаги давления.

      Мнение эксперта: Похороны санкций, – Бессмертный раскритиковал Макрона за разговор с Путиным

      blog_ava
      Голос Америки: Реакция мира на идею возвращения Путина в G7
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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Дональд Трамп большая семерка Владимир Путин Эммануэль Макрон Публикации
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