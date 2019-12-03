Трамп и Макрон поговорили о войне в Украине и нормандском саммите

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон провели встречу на полях саммита НАТО в Лондоне. В общем обсуждении повестки дня лидеры, в частности, посвятили внимание теме войны на Донбассе и подготовке к встрече в нормандском формате.

Американский президент во время совместной пресс- конференции подчеркнул важность такого саммита в контексте урегулирования ситуации на Востоке Украины.

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Будущие встречи России с Украиной в нормандском формате очень важны. Есть вероятность, что будет достигнут солидный прогресс. Противоречия между государствами продолжаются уже слишком долго,

– заявил Дональд Трамп.

Со своей стороны Эммануэль Макрон заявил, что Франция ожидает прогресса в миротворческом процессе на Донбассе после нормандского саммита.

"Я очень надеюсь, что мы сможем продвинуться в урегулировании российско-украинского конфликта", – сказал Макрон.

Что известно о встрече в нормандском формате: