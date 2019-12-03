19:53
3 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ СНЕГ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:26, 2 декабря
      Вєсті.UA
      19:29, 2 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Трамп и Макрон поговорили о войне в Украине и нормандском саммите

      80 Читати новину українською
      Трамп и Макрон поделились ожиданиями от нормандского саммита / euronews.com

      Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон провели встречу на полях саммита НАТО в Лондоне. В общем обсуждении повестки дня лидеры, в частности, посвятили внимание теме войны на Донбассе и подготовке к встрече в нормандском формате.

      Американский президент во время совместной пресс- конференции подчеркнул важность такого саммита в контексте урегулирования ситуации на Востоке Украины.

      Интересно: Почему Путин согласился на нормандскую встреча в Париже

      Будущие встречи России с Украиной в нормандском формате очень важны. Есть вероятность, что будет достигнут солидный прогресс. Противоречия между государствами продолжаются уже слишком долго,
      – заявил Дональд Трамп.

      Со своей стороны Эммануэль Макрон заявил, что Франция ожидает прогресса в миротворческом процессе на Донбассе после нормандского саммита.

      "Я очень надеюсь, что мы сможем продвинуться в урегулировании российско-украинского конфликта", – сказал Макрон.

      Что известно о встрече в нормандском формате:

      • Состоится она 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
      • В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин.
      • Последний раз в нормандском формате украинский и российский президенты виделись еще в 2016 году.
      • Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
      • Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
      • Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.
      Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
      сегодня
      43031
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики НАТО Нормандская встреча 2019 Дональд Трамп Эммануэль Макрон Война на Донбассе
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 18:15 Виктор Трепак может возглавить ГБР: что о нем известно
      Емал Набі 763
      сегодня , 18:00 Момент истины: что Путин готовит для Зеленского?
      Юрій Бутусов 1933
      сегодня , 12:06 Как распечатать качественные фото дома: полезные советы
      123
      сегодня , 17:00 Перезапуск ДБР: яка роль Зеленського у подальшій роботі відомства
      Артем Овдієнко 647
      сегодня , 16:37 Инвалидность – не диагноз: 9 впечатляющих историй успеха, которые вас удивят
      Юліана Вінтюк 895
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук