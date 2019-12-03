Трамп и Макрон поговорили о войне в Украине и нормандском саммите
Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон провели встречу на полях саммита НАТО в Лондоне. В общем обсуждении повестки дня лидеры, в частности, посвятили внимание теме войны на Донбассе и подготовке к встрече в нормандском формате.
Американский президент во время совместной пресс- конференции подчеркнул важность такого саммита в контексте урегулирования ситуации на Востоке Украины.
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Будущие встречи России с Украиной в нормандском формате очень важны. Есть вероятность, что будет достигнут солидный прогресс. Противоречия между государствами продолжаются уже слишком долго,
– заявил Дональд Трамп.
Со своей стороны Эммануэль Макрон заявил, что Франция ожидает прогресса в миротворческом процессе на Донбассе после нормандского саммита.
"Я очень надеюсь, что мы сможем продвинуться в урегулировании российско-украинского конфликта", – сказал Макрон.
Что известно о встрече в нормандском формате:
- Состоится она 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
- В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин.
- Последний раз в нормандском формате украинский и российский президенты виделись еще в 2016 году.
- Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
- Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
- Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.