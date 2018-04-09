Трамп и Макрон скоординируют действия в Совбезе ООН относительно химической атаки в Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп договорились координировать свои действия и инициативы во время заседания Совета безопасности ООН по поводу химической атаки в сирийской Восточной Гуте.

Об этом сообщает сайт администрации президента Франции.

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"Президенты решили координировать свои действия и инициативы в рамках заседания Совета безопасности ООН в понедельник, 9 апреля, в Нью-Йорке, для осуждения использования химического оружия в Восточной Гуте", – говорится в сообщении.

Они также обменялись информацией, которая подтверждает использование химического оружия в Сирии. Следующий телефонный разговор президентов состоится в ближайшие 48 часов.

Напомним, 8 апреля в Сирии в городе Дума по меньшей мере 70 человек умерли ужасной смертью из-за химической атаки. Волонтерская спасательная организация "Белые каски" разместила в Twitter фото и видео с погибшими. В правительстве США в свою очередь подчеркнули, что Россия со своей "непоколебимой поддержкой" правительства Сирии в конечном итоге будет нести ответственность за вероятные атаки. К слову, начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко утверждает, что правительственные силы в Сирии не использовали химическое оружие в городе Дума.