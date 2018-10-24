Трамп и Пенс среагировали на отправку бомб в дома Клинтонов, Обам и в редакцию CNN
Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс резко осудили отправку взрывоопасных посылок, доставленных по нескольким адресам, в том числе к резиденциям Барака Обамы и Хиллари и Билла Клинтонов, а также в дом конгрессмена от Флориды Дебби Вассермана Шульц и к редакции телеканала CNN.
Об этом Трамп и Пенс написали в своих аккаунтах в Twitter.
Мы осуждаем попытки нападений на бывшего президента Барака Обаму, семью Клинтонов, CNN и других. Эти трусливые акции достойны презрения, и им не место в этой стране,
– написал Пенс.
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"Я выражаю благодарность спецслужбам, ФБР и местным правоохранительным органам за быстрое реагирование. Ответственные понесут наказание", – добавил вице-президент США.
"Я полностью поддерживаю это заявление", – написал в свою очередь Трамп, сославшись на слова Пенса.
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Напомним, 24 октября неизвестные прислали по почте взрывное устройство в редакцию CNN в Нью-Йорке. Здание оцепили правоохранители и эвакуировали из него людей. Сообщалось также, что взрывчатка была отправлена и в Белый дом, однако эту информацию впоследствии опровергли спецслужбы США.
Взрывчатки нашли в почте, отправленной в дом Хиллари и Билла Клинтонов, и в офис Барака Обамы.