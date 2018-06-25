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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Трамп и Путин будут говорить о реализации политической части "Минска-2", – эксперт

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Трамп и Путин собираются встретиться в июле
Трамп и Путин собираются встретиться в июле / Фото из открытых источников

От встречи Трампа и Путина не стоит ожидать многого. Это будет встреча ради встречи с целью показать, что поддерживается минимальный переговорный уровень. Но договоренности между США и РФ есть.

Такое мнение 24 канала высказал сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

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Снегирев отмечает, что Трамп и Путин будут говорить не только об Украине, а, в первую очередь, об Иране, Сирии, КНДР. В частности, рассказывает эксперт, несмотря на то, что переговорный формат Волкер-Сурков якобы замороженный, есть сдвиги относительно Сирии – это вывод иранского вооруженного контингента. Это свидетельствует о том, что Россия пошла на уступки США.

Относительно Украины между США и РФ есть договоренности. Если Волкер и Сурков полтора года встречались, значит, были причины. И они подготовили определенную площадку для встречи Трампа и Путина. Хотя миротворческой миссии, вероятно, не будет. Разговор пойдет о реализации политической части "Минска-2". Но Трамп вынужден сохранять лицо. Тем более после заявлений Волкера, что США не поддержат российский план введения миротворцев. Определенная интрига есть,
– отметил Дмитрий Снегирев.

Эксперт также обратил внимание на то, что сейчас на Донбассе снизилась интенсивность вооруженного противостояния. И это, по его мнению, связано не только с проведением в России чемпионата мира по футболу.

Напомним, президент США Дональд Трамп допустил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным может состояться в июле. Об этом сообщает Bloomberg. 21 июня в Белом доме подтвердили, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон собирается посетить Москву на следующей неделе. Там он обсудит предстоящую встречу главы Белого дома с президентом РФ Владимиром Путиным.

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Дональд Трамп Владимир Путин Минские договоренности Миротворческий контингент
Источник: 24 Канал
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