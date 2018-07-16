18:46
16 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
25°C 15°C
  • вторник
    20°C 18°C
  • среда
    25°C 18°C
  • четверг
    23°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Страна долгожителей. Мафия бессмертна
Вєсті Кремля
18:42, 14 июля
Вести.UA. Жир. Как Барна телепортатором стал. Федерика и Могерини окончательно поссорились
Вєсті.UA
19:24, 14 июля
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, 13 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, сегодня
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Блоги Володимир Горбач
Володимир Горбач

Трамп і Путін: чи завершиться ця зустріч інформаційною бульбашкою, чи все-таки результатом?

269
Путін і Дональд Трамп
Путін і Дональд Трамп / vesti.ru

Зустріч Трампа з Путіним – фінальний акорд тижневого турне американця по Європі.

Так, він позбиткувався над своїм союзникам по НАТО, влаштувавши емоційні гойдалки (то виходить, то входить). Проголосив сам себе переможцем і навіть "стабільним генієм", і у цьому статусі дав поради британцям щодо Брекзіту й кращого прем'єр-міністра для них (Боріса Джонсона). Пограв у гольф і з королевою. Призначив ворогів США – ЄС, РФ, КНР (у торгівлі).

Читайте також: Зустріч Путіна з Трампом: тривожний прогноз для України від The Guardian

Шоу було незабутнє і феєричне, але так із союзниками не поводяться, навіть під час переговорів. Так насправді поводяться із "суперниками".

Він каже, що і Путін його суперник, але суперник у чому? У справі руйнування світового порядку? Нехай і ліберального... Один руйнує цей порядок порушуючи принципи і правила (через анексію і окупацію), а інший руйнує угоди і організації (від торгівлі до ЄС). Обидва віддають перевагу двостороннім угодам перед міжнародними. А у двосторонніх відносинах діють з позиції сили.

Тож "суперники" вони з Владіміром у тому, що по різному прагнуть однієї і тієї ж мети – хто першим зруйнує те, що є, і нав'яже свою волю іншим.

Трамп діє як нарцис, росіяни це також добре бачать, тож публічно будуть його хвалити й лестити самолюбству. Путін діє як психопат, тож американці будуть з ним обережні й ввічливі.

Трамп захоплюється Путіним, але тільки тому, що хоче бачити себе на його місці. Путін, мабуть, ставиться до Трампа десь приблизно так, як до Януковича...

На останньому етапі між ними, можливо, виникне конфлікт. А зараз вони не суперники, зараз вони партнери.

Від зустрічі чекають чого завгодно, але яка не завершиться нічим... Саме так було у Сингапурі з Кім Чен Ином, очікувань на переворот усього світу, а на виході – інформаційна бульбашка..

Цього разу буде щось схоже. Великої угоди сьогодні не буде, ні Гельсинкі-2, ні другої Ялти (усе це ще може бути потім). Буде феєрверк з гучних заяв на завершення тревел-шоу.

Читайте також: Трамп не визнає путінську анексію Криму, – посол США в Росії

Автор: Володимир Горбач
Теги: Новости политики Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года Дональд Трамп Владимир Путин Публикации
Источник: Володимир Горбач
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Показовий ЧС-2018: українські комплекси на тлі хорватського патріотизму
сегодня, 18:01 Показовий ЧС-2018: українські комплекси на тлі хорватського патріотизму
Іван Вербицький 589
Трамп і Путін: чи завершиться ця зустріч інформаційною бульбашкою, чи все-таки результатом?
сегодня, 17:01 Трамп і Путін: чи завершиться ця зустріч інформаційною бульбашкою, чи все-таки результатом?
Володимир Горбач 269
Іранський Базар-е Бозорг, зустріч Трампа з Путіним у Гельсінкі та майбутнє України
сегодня, 15:00 Іранський Базар-е Бозорг, зустріч Трампа з Путіним у Гельсінкі та майбутнє України
Блог Соцмережі 531
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
сегодня, 13:00 "Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Денис Бігус 166
Суб'єктивно про євробляхи: чому влада підтримує водіїв на іноземних номерах
сегодня, 12:01 Суб'єктивно про євробляхи: чому влада підтримує водіїв на іноземних номерах
Блог Соцмережі 1866
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук