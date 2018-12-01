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      Трамп и Путин все-таки встретились на полях G20: стали известны детали разговора об Украине

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      В Кремле рассказали детали разговора Путина и Трампа на полях G20
      В Кремле рассказали детали разговора Путина и Трампа на полях G20 / Фото из открытых источников

      Президент РФ Владимир Путин объяснил Дональду Трампу "свое видение" агрессивных действий России в Азовском море во время неформальной беседы на полях саммита G20 в Аргентине.

      Об этом сообщает ТАСС.

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      24 канал писал, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила о встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным в рамках "большой двадцатки" – лидеры провели "неформальную беседу".

      Эту информацию подтвердил и глава Кремля. Так, Путин рассказал, что в разговоре с Трампом якобы объяснил ему "свое видение" российской атаки на украинские корабли в Азовском море.

      Мы, что называется "на ногах", – там (на саммите G20 – 24 канал) все друг с другом общаются — мы тоже пообщались с президентом Трампом. В двух словах я ответил на его вопросы, связанные с этим инцидентом в Черном море... У него (американского президента Трампа — ред.) своя позиция по этим вопросам, проблемам,
      – сказал он.

      При этом президент России также подчеркнул, что "каждый остался при своем мнении". Также он выразил надежду, что полноценная встреча с Трампом "рано или поздно произойдет, когда американская сторона будет готова к этому".

      Ранее между Трампом и Путиным планировалась полноформатная встреча, однако из-за агрессии России в Азовском море 29 ноября Трамп ее отменил. В Кремле тогда язвительно ответили, что благодаря этому у Путина "будет несколько дополнительных часов для полезных встреч".

      30 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча главы Белого дома Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине-таки состоится, но "на ногах". Тогда США в очередной раз попытались, что встреча Трампа с Путиным не состоится ни в одном формате - ни полноформатно, ни "на ногах".

      И пропагандисты России продолжают гнуть свою линию. В частности, 1 декабря помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что представители администрации США "вышли на контакт" с администрацией Кремля после неудачной встречи лидера РФ и Дональда Трампа. Речь идет о том, что глава Белого дома не пожал руку Путину во время саммита G20.

      Что произошло в Азовском море?
      25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.

      Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море. 

      28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

      29 ноября появилась информация, что пленных военных вывезли в Москву в СИЗО. Однако в Меджлисе тогда заявили, что это фейк. Утром 30 ноября омбудсвумен России Татьяна Москалькова сообщила, что украинских военных моряков все-таки перевели в московское СИЗО. В тот же день около 100 депутатов Европейского парламента обратились к Высокому Представителю Евросоюза по иностранным делам и политики безопасности Федерике Могерини и правительству европейских государств с призывом ввести санкции против России в связи с агрессией в Азовском море.

      Теги: Новости политики Конфликт в Азовском море Дональд Трамп Владимир Путин Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
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