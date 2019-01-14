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      Трамп и Путин встречаются без свидетелей, и никто не знает, о чем они говорят, – Яковина

      33 Читати новину українською
      Саммит в Хельсинки
      Саммит в Хельсинки / Фото из открытых источников

      В 2013 году Дональд Трамп был в Москве на тайной встрече с работниками администрации президента РФ, генералами и олигархами. По совпадению, пожалуй, обстоятельств, вскоре после этого он начал активно говорить о своем участии в выборах президента США.

      Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал журналист Иван Яковина.

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      А в 2015 году, как добавил журналист, бизнес-партнер Трампа Феликс Сейтер писал адвокату Трампа Коэну: "Наш парень может стать президентом США. Посодействуем. Я сделаю так, что вся команда Путина займется этим". На следующий 2016 год во время предвыборной кампании российские спецслужбы активно работали в пользу Трампа, и сам он публично просил Путина помочь найти в почте Хиллари Клинтон письма с компроматом. По совпадению, пожалуй, обстоятельств на следующий день после речи с такой просьбой кто-то пытался почту Хиллари сломать.

      Клінтон
      Трамп публично просил Путина помочь найти в почте Хиллари Клинтон письма с компроматом

      Обозреватель также отметил, что в 2017 году ФБР начало расследование деятельности советника по национальной безопасности Майкла Флинна, который ездил в Москву и получал деньги от россиян за участие в различных мероприятиях. Трамп требует от директора ФБР Коми прекратить следствие, а затем увольняет того из-за отказа. Вскоре зовет к себе посла России в США Сергея Кисляка и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

      О чем они говорили – неизвестно, однако фото свидетельствуют, что им было очень весело, как будто они что-то праздновали,
      – сказал Яковина.

      И добавил: "ФБР начало секретную операцию в отношении Трампа, ведь убедилось: с президентом что-то не так".

      Лавров Трамп Кисляк
      Лавров, Трамп, Кисляк. "Фото свидетельствуют, что им было очень весело", – Яковина

      И вот Конгресс назначил Роберта Мюллера специальным прокурором по связям Трампа и России.

      Мы не знаем всего, но точно знаем, что Трамп и Путин время от времени встречаются без свидетелей. На больших саммитах в последний день обычно званый ужин, на который прессу не пускают. В Гамбурге 2017 и Буэнос-Айресе 2018 президенты встречались, а переговоры в Хельсинки до сих пор свежи в памяти, ведь Трамп выглядел просто позорно,
      – отметил журналист.

      Но завершилось ли следствие, каковы его результаты – никто не знает. Между тем сам Трамп на вопрос "сотрудничали ли вы когда-нибудь с Россией" отвечает охотно и многословно, но говорит о чем угодно, только не "да" или "нет". "Выводы делайте самостоятельно", – подытожил Иван Яковина.

      Видео полного выпуска блога Ивана Яковины "Безумный мир" от 14 января 2018

       

      Теги: Новости США Видеоблоги Новости России Владимир Путин Хиллари Клинтон Дональд Трамп
      Источник: 24 канал
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