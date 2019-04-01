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      Максим Карижский

      Трамп и республиканцы празднуют победы – главные новости США за неделю

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      Дональду Трампу есть чему радоваться
      Дональду Трампу есть чему радоваться / Azufimg.pw

      "Обамакер", 1 млрд долларов на стену и сладкое слово "месть"… Дайджест важнейших новостей США за неделю (25-31 марта 2019 года), подготовленный консалтинговой компанией Karyzshky Communications.

      Обамакер: быть или не быть?

      The New York Times – 26/03. После того, как мечты демократов провести импичмент президенту США Дональду Трампу улетучились вместе с закрытием "Рашагейт", здравоохранение стало опять приоритетной темой для обеих партий США. Пока демократы пытаются укрепить главное достижение Барака Обамы на посту президента "Акт о доступном здравоохранении" ("Обамакер"), республиканцы пытаются полностью отменить программу. В этот раз они имеют хорошие шансы.

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      Министерство юстиции поддержало постановление Окружного суда Техаса о признании закона о доступном здравоохранении неконституционным на основе отмены штрафов за отсутствие страховки. Таким образом, в Минюсте в заявили, что требуют полностью отменить действие закона.

      На это Дональд Трамп незамедлительно отреагировал в Twitter:

      Республиканская партия скоро станет партией здравоохранения.

      Республиканцы обещают, что после отмены "Обамакер" представят собственную замену закону о здравоохранении.

      1 млрд долларов от Пентагона

      Стена Трампа
      "Стена Трампа" получит финансовую подпитку 

      Washington Post – 26/03. Пентагон объявил, что имеет полномочия перевести 1 млрд долларов Инженерным войскам США для строительства стены на американо-мексиканской границе. Это заявление не на шутку разозлило законодателей Демократической партии.

      Неожиданное финансирование было обосновано президентской декларацией о чрезвычайном положении на южной границе США. Таким образом, будет построена 57-мильная конструкция вдоль границы в Аризоне и Техасе.

      Рефинансирование 1 млрд долларов без согласия Конгресса является кражей у Вооруженных сил США, – говорится в письме демократов исполняющему обязанности Министра обороны Патрику Шэнахэн.

      Отчет Мюллера станет публичным в апреле

      The Guardian – 29/03. Конгресс получит отредактированную версию отчета Роберта Мюллера о российском вмешательстве в американские выборы в середине апреля, сообщил генпрокурор Уильям Барр.

      Но Барр также сообщил, что он планирует цензурировать некоторые части отчета для защиты приватности и репутации людей, которые упоминаются там. В письме к главам юридических комитетов Сената и Палаты представителей Барр указал, что полный отчет специального прокурора состоит из 400 страниц.

      Тем временем, Трамп уже празднует победу, поскольку Барр в своем коротком отчете указал, что Мюллер не нашел доказательств сотрудничества президента с россиянами. Но демократы все равно выражают обеспокоенность, что Барр пытается скрыть находки Мюллера и требуют публикации полной версии отчета.

      Роберт Мюллер
      Отчет Роберта Мюллера уже никого не пугает

      "Я не играю в игры" 

      POLITICO – 29/03. Трамп пригрозил закрыть американо-мексиканскую границу уже на нынешней неделе (1-7 апреля), если Мексика не остановит нелегальных мигрантов от пересечения территории США. Позже он добавил:

      Я не играю в игры.

      Но потом высокопоставленный чиновник опроверг угрозы президента, заявив, что Министерство внутренней безопасности пока не планирует закрывать границу.

      Во время своего общения с прессой на озере Окичоби во Флориде Трамп обвинил Мексику в бездействии. "Если они не остановят нелегалов, мы закроем границу, – парировал Трамп. – Мы закроем ее надолго".

      Месть республиканцев

      The Hill – 30/03. Республиканцы решили провести собственное расследование президентских выборов 2016 года. В отличие от Роберта Мюллера, который расследовал российское вмешательство в выборы, республиканцы планируют "расследовать самих следователей". Несмотря на то, что полный отчет о деле еще не был опубликован, республиканцы на основе доклада Уильяма Барра уже сделали свои выводы. Республиканцы убеждены, что расследование было начато без весомых доказательств и для того, чтобы помочь выиграть Хиллари Клинтон.

      Сенаторы Республиканской партии уже назвали имена чиновников администрации Обамы, которых они хотят допросить. Среди них экс-директор ФБР Джеймс Коми, бывший генпрокурор Лоретта Линч и экс-директор ЦРУ Джон Бреннан.

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      Автор: Максим Карижский
      Теги: Публикации Дональд Трамп Новости США
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