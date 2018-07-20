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Трамп мог пообещать Путину, что больше не будет вспоминать об аннексии Крыма, – дипломат

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Между Трампом и Путиным есть ряд устных договоренностей
Между Трампом и Путиным есть ряд устных договоренностей / GettyImages

В США раскритиковали президента Дональда Трампа не за то, что он ничего не сказал о проблеме Украины или иные вещи, а за то, что он стал на одну сторону с Путиным против собственных спецслужб. Несмотря на объяснения, что это была оговорка, похоже, это принципиальная позиция Трампа.

Такую мысль 24 каналу высказал дипломат, эксперт "Майдана иностранных дел" Александр Хара.

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"Просто пресс-служба нашла возможность, как выйти из ситуации, объясняя это тем, что он оговорился. Но Трамп не извинился за свои слова. И несмотря на так называемую оговорку Трамп придерживается позиции, что Россия не вмешивалась в выборы президента США. В результате несколько конгрессменов обратились с требованием, что о встрече тет-а-тет должны знать американское общество и Конгресс. Некоторые из конгрессменов заговорили об импичменте", – подчеркнул Александр Хара.

Как отмечает дипломат, в обращении, что примечательно, многие пункты связаны с Украиной. В то же время, отмечает Хара, похоже, что между Путиным и Трампом произошли определенные устные договоренности. В частности, посол России в США Ушаков уже заявил, что пойдет по всем кабинетам Конгресса, Госдепа и будет реализовывать устные договоренности. Но о чем конкретно говорится, никто не знает.

Трамп и Путин говорили про КНДР, Сирию, Украина остается за скобками. Важный момент в отношении Украины – это слова Путина в интервью, что Трамп остается на позиции незаконной аннексии Крыма, у России другое мнение. А потом, как сказал Путин, "мы решили, что этот вопрос больше не будет затрагивать". То есть есть устная договоренность, что есть политика непризнания аннексии, но не будет дополнительных санкций или постоянных напоминаний со стороны Трампа, что это незаконно и Крым надо вернуть,
– считает специалист.

История, отмечает дипломат, не закончена. Надо посмотреть, как дальше будут действовать государственные структуры. Есть оптимизм, что в Госдепе много тех, кого называют республиканскими ястребами, и они жестко настроены к РФ.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Во время пресс-конференции Путин отметил, что "позиция президента Трампа относительно Крыма известна, он ее придерживается, говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации. У нас другая точка зрения, мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом и уставом ООН. Для нас этот вопрос закрыт". В то же время Путин не объяснил, как Россия могла проводить псевдореферендум в соответствии с международным правом, если в то время Крым оставался в составе Украины.

На совместной пресс-конференции по результатам саммита Трамп заявил, что никакого вмешательства в американские выборы со стороны РФ не было, а само расследование назвал просто смехотворным. Таким образом, глава Белого дома фактически повторил слова Путина о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы.

Теги: Новости Украины Новости политики Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года Аннексия Крыма Украина – Россия
Источник: 24 Канал
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