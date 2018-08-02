Трамп мог уволить Тиллерсона за то, что он предупредил военное нападение на Катар, – СМИ

Правительства Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов делали шаги, чтобы повлиять на решение относительно увольнения Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря США.

Источники в американской разведке и Госдепе убеждены, что причиной стал срыв планов Эр-Рияда и Абу-Даби относительно военного вторжения в Катар, пишет The Intercept.

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Вроде бы именно после прекращения дипломатических отношений с Катаром Саудовская Аравия и ОАЭ начали готовить план нападения на страну, который предусматривал захват столицы – Дохи.

Спецслужбы Катара сообщили об этом тогдашнему госсекретарю США Рексу Тиллерсону. Кроме того, информация была подтверждена американской и британской разведками.

Тогда Тиллерсон стал на сторону Катара и убедил не развязывать вооруженный конфликт.

Напомним, 5 июня 2017 года Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром. А также приостановили любое сообщение с этой страной, в том числе авиационное. А 13 марта 2018 года американский президент Дональд Трамп заявил, что госсекретарь Рекс Тиллерсон уволен с должности Держсекретяря США. Его место займет директор ЦРУ Майк Помпео.