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      Трамп на переговорах в Ханое просил Ким Чен Ына перевезти ядерное оружие в США

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      Ким Чен Ын и Дональд Трамп
      Ким Чен Ын и Дональд Трамп / Фото из открытых источников

      Президент США в ходе саммита в Ханое, который проходил в феврале, передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну документ, в котором призвал перевезти северокорейской ядерной оружие и топливо в США.

      Издание The Mainichi отмечает, что глава Белого дома передал лидеру КНДР версию документа на корейском и английском языках в ханойском отеле Metropol 28 февраля. Документ имел целью показать, что же Соединенные Штаты имели в виду под "окончательной и полной денуклеаризацией Северной Кореи".

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      В английской версии документа, с которой ознакомились журналисты, содержится призыв к полному демонтажу ядерной инфраструктуры КНДР, ликвидации программ создания биологического и химического оружия, а также всех баллистических ракет, пусковых установок и связанных с этим объектов. Кроме того, в документе присутствуют требования о предоставлении Пхеньяном декларации по своей ядерной программе и прекращении строительства любых объектов ядерной инфраструктуры, а также обеспечение доступа инспекторов из США и международных специалистов.

      Результаты саммита удачными назвать сложно:

      1. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ыном не достигли никаких соглашений об отказе Северной Кореи от ядерного оружия на саммите в Ханое.
      2. КНДР хотела, чтобы США полностью сняли санкции со страны в обмен на денуклеаризацию в отдельных районах Северной Кореи. США на это не согласились.
      3. По словам Трампа, КНДР не возобновит испытания ракет и ядерного оружия.
      4. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что переговоры относительно денуклеаризации КНДР продолжатся в ближайшие недели, поэтому надеются достичь прогресса в этом вопросе. Однако когда именно состоятся следующие переговоры и в каком формате – не уточнил.

      Считается, что главным конфликтом стало требование США закрыть несколько десятков ядерных объектов КНДР, в то время как представители Пхеньяна настаивали на демонтаже только Йонбёнского исследовательского центра. Также Соединенные Штаты узнали о секретном заводе по обогащению урана под Пхеньяном.

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      Теги: Новости политики Ядерная безопасность Новости США КНДР
      Источник: 24 Канал
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