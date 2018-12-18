Трамп начинает работу в два дня, ест гамбургеры и пишет в Twitter какую-то ахинею, – Яковина

Президент США Дональд Трамп уже не работает утром, он начинает работу часа в два дня. Допоздна один смотрит телевизор и ест гамбургеры в Белом Доме, пишет в Twitter какую-то ахинею.

Такое мнение высказал в своем видеоблоге "Безумный мир" журналист и политический обозреватель Иван Яковина.

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Он отметил, что Трампа все бросили, даже жена, наслушавшись историй про порнозвезд, избегает его.

Адекватные люди реально просто боятся связываться с президентом, который явно сходит с ума. Трамп приказал сделать нелегальные платежи из своего предвыборного фонда порнозвезде и модели "Плейбоя". Он хотел купить ее молчание о сексуальных отношениях, в которых они находились, когда Трамп был женат, а его жена была беременной,

– рассказал Яковина.

По его словам, американские юристы уже предлагают Трампу заключить сделку со следствием, чтобы не попасть в тюрьму после ухода из Белого Дома. По соглашению можно получить 3-5 лет. Без нее будет и 10, и 15, и пожизненное. Помиловать себя он может, но только по федеральным преступлением, а по преступлениям против законов США – нельзя.

"Бывший госсекретарь Тиллерсон сказал, что Трамп постоянно хотел нарушать законы. Из-за чего Тиллерсон даже назвал Трампа при людях "сумасшедшим дураком". Трамп в ответ обозвал госсекретаря "тупым, как булыжник" и "адски ленивым". Согласия они не достигли", – добавил Яковина.

Видео полного выпуска видеоблога "Безумный мир" за 18 декабря 2018