Трамп написал письмо Ким Чен Ыну: известно, о чем в нем говорится
Президент США Дональд Трамп написал письмо лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну.
Эту информацию подтвердил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, пишет Reuters.
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В письме Трамп отметил, что готов провести вторую встречу с лидером Северной Кореи.
Глава Госдепа США Майк Помпео также готов вернуться в КНДР для встречи с Ким Чен Ыном.
Нам нужна не риторика. Нам нужна работа по денуклеаризации Северной Кореи,
– сказал Болтон в интервью Fox News.
В то же время у Трампа констатируют, что после первой встречи между лидерами США и КНДР Северная Корея не сделала необходимых шагов для денуклеаризации Корейского полуострова.
Советник Трампа подчеркнул, что об отмене или смягчении санкций в отношении КНДР пока не говорится.
По словам Джона Болтона, президент США готов встретиться с лидером Северной Кореи в любое время.
Накануне в КНДР заявили о "большой вероятности" проведения второго саммита с участием Трампа и Ким Чен Ына.
Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась первая встреча между лидерами США и КНДР Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном.