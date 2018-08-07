20:16
7 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
26°C 17°C
  • среда
    26°C 15°C
  • четверг
    26°C 17°C
  • пятница
    28°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИСТЕРИОЗ В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Конкурент Лаврова. Новые доказательства двойников Путина
Вєсті Кремля
21:14, 6 августа
Вести.UA. Где пропал Порошенко. Ляшко готов стать братом Добкина
Вєсті.UA
19:29, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ЛИСТЕРИОЗ В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Трамп написал письмо Ким Чен Ыну: известно, о чем в нем говорится

24 Читати новину українською
Трамп и Ким Чен Ын вскоре могут встретиться второй раз
Трамп и Ким Чен Ын вскоре могут встретиться второй раз / Getty images

Президент США Дональд Трамп написал письмо лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну.

Эту информацию подтвердил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, пишет Reuters.

Читайте также: Дональд Трамп озвучил список стран, которые вмешиваются в дела США

В письме Трамп отметил, что готов провести вторую встречу с лидером Северной Кореи.

Глава Госдепа США Майк Помпео также готов вернуться в КНДР для встречи с Ким Чен Ыном.

Нам нужна не риторика. Нам нужна работа по денуклеаризации Северной Кореи,
– сказал Болтон в интервью Fox News.

В то же время у Трампа констатируют, что после первой встречи между лидерами США и КНДР Северная Корея не сделала необходимых шагов для денуклеаризации Корейского полуострова.

Советник Трампа подчеркнул, что об отмене или смягчении санкций в отношении КНДР пока не говорится.

По словам Джона Болтона, президент США готов встретиться с лидером Северной Кореи в любое время.

Накануне в КНДР заявили о "большой вероятности" проведения второго саммита с участием Трампа и Ким Чен Ына.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась первая встреча между лидерами США и КНДР Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном.

Теги: Новости политики Ким Чен Ын Майк Помпео Дональд Трамп КНДР Новости США
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Дефолт и "конец света": что нужно знать, чтобы не паниковать
сегодня, 20:02 Дефолт и "конец света": что нужно знать, чтобы не паниковать
Яніна Ткачук
Опасная инфекция листериоз в Украине: профилактика, симптомы и лечение
сегодня, 19:01 Опасная инфекция листериоз в Украине: профилактика, симптомы и лечение
Юліана Вінтюк
Путешествия по Украине: увлекательные места Ивано-Франковской области, куда хочется возвращаться
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: увлекательные места Ивано-Франковской области, куда хочется возвращаться
Юліана Вінтюк
Арендное жилье: перспективы и проблемы на рынке Украины
сегодня, 17:00 Арендное жилье: перспективы и проблемы на рынке Украины
Лев Парцхаладзе
Умер Игорь Славинский: биография театрального режиссера, педагога и актера
сегодня, 16:01 Умер Игорь Славинский: биография театрального режиссера, педагога и актера
Катерина Петренко
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Прокурор Пшибил рассказал, почему выстрелил себе в голову
 10 января 2012 , 18:45 2
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук