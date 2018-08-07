Трамп написал письмо Ким Чен Ыну: известно, о чем в нем говорится

Президент США Дональд Трамп написал письмо лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну.

Эту информацию подтвердил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, пишет Reuters.

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В письме Трамп отметил, что готов провести вторую встречу с лидером Северной Кореи.

Глава Госдепа США Майк Помпео также готов вернуться в КНДР для встречи с Ким Чен Ыном.

Нам нужна не риторика. Нам нужна работа по денуклеаризации Северной Кореи,

– сказал Болтон в интервью Fox News.

В то же время у Трампа констатируют, что после первой встречи между лидерами США и КНДР Северная Корея не сделала необходимых шагов для денуклеаризации Корейского полуострова.

Советник Трампа подчеркнул, что об отмене или смягчении санкций в отношении КНДР пока не говорится.

По словам Джона Болтона, президент США готов встретиться с лидером Северной Кореи в любое время.

Накануне в КНДР заявили о "большой вероятности" проведения второго саммита с участием Трампа и Ким Чен Ына.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась первая встреча между лидерами США и КНДР Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном.