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Трамп назвал страну, которая в Европе получает наибольшую выгоду от сотрудничества с Россией

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Трамп назвал Германию "российским заложником"
Трамп назвал Германию "российским заложником" / Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что Германия "полностью зависит" от России в энергетической сфере и заключает с ней многомиллионные сделки.

Такое заявление он сделал во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, пишет ТСН.

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Как подчеркнул глава Белого дома, Германия получает миллиарды долларов от газовых соглашений с Россией, тогда как 70% страны зависимы от российского газа.

"Германия полностью контролируется Россией", – подчеркнул американский президент.

Также политик отметил, что Германия получит еще и огромные прибыли от соглашения по газопроводу "Северный поток-2".

Кроме того, американский лидер напомнил, что бывший немецкий канцлер Герхард Шредер сейчас является председателем комитета акционеров компании Nord Stream AG и членом правления российского "Газпрома".

В связи с вышеизложенным Трамп выразил возмущение, что США должны защищать Европу от России, тогда как она получает от РФ миллиарды долларов.

"Это неуместно. И это плохо для НАТО", – констатировал он.

К слову, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявлял, что Россия создает угрозу европейской безопасности своим ярым вооружением, поэтому в ЕС должны обращать на это внимание.

Теги: Новости политики Дональд Трамп Новости России НАТО Новости США
Источник: 24 Канал
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