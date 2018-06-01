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Трамп не хочет приглашать премьера Японии и президента Южной Кореи на встречу с Ким Чен Ыном

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Трамп хочет встретиться с Ким Чен Ыном с глазу на глаз
Трамп хочет встретиться с Ким Чен Ыном с глазу на глаз / Коллаж из соцсетей

Президент США Дональд Трамп не намерен приглашать на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, несмотря на их желание присоединиться к переговорам.

Об этом сообщает The Washington Post.

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Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном с глазу на глаз. Трамп считает, что встреча в таком формате поможет лучше наладить отношения между лидерами.

Издание информирует о том, что глава Белого дома считает, что лучше держать "на расстоянии" японского премьера и южнокорейского президента.

Собеседник газеты добавил, что Мун Чжэ Ин выразил готовность приехать в Сингапур 13 июня, если Дональд Трамп и Ким Чен Ын согласятся на трехстороннюю встречу.

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене саммита между Соединенными Штатами и Северной Кореей, в котором должны были принять участие и лидеры обеих стран.

Со временем, госсекретарь США Майк Помпео объяснил причину такого шага со стороны Вашингтона. По его словам, Соединенные Штаты и Северная Корея не смогли координировать подготовку мероприятия из-за постоянного игнорирования американских предложений со стороны Пхеньяна.

30 мая в Белом доме заявили, что США все еще надеются на то, что встреча президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет 12 июня.

Теги: Новости политики КНДР Ким Чен Ын Дональд Трамп Новости США
Источник: 24 Канал
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