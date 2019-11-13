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      Трамп не менее десяти раз встречался со Львом Парнасом и Игорем Фруман, – CNN

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      Журналисты нашли доказательства встреч Трампа с Парнасом и Фруманом
      Журналисты нашли доказательства встреч Трампа с Парнасом и Фруманом / censor.net.ua

      Несмотря на возражения Трампа о том, что он не знаком ни с Львом Парнасом, ни с Игорем Фруманом, журналисты CNN собрали ряд доказательств, опровергающих слова американского лидера.

      Телеканал CNN опубликовал во вторник развернутую статью в которой отмечается, что глава Белого дома имел не менее десяти встреч с обвиняемыми сообщниками Руди Джулиани.

      Интересно: Парнас предупреждал Киев о блокировании военной помощи США – NYT

      Среди прочего телеканал предоставил ряд доказательств прямых контактов пары американо-украинских бизнесменов с Дональдом Трампом в период с марта 2014 года по декабрь 2018.

      Среди них:

      • VIP-фотографии во время президентской кампании;
      • факты встречи на мероприятиях по сбору пожертвований;
      • персональная ужин с президентом;
      • празднования Хануки в Белом доме с президентом, вице-президентом и Джулиани.

      Напомним, что бизнесменов обвиняют в финансировании в противозаконный способ республиканских политиков и их кампаний деньгами иностранных граждан, пытаясь получить влияние на них.

      Кроме того бизнесмены "засветились" при попытке помочь личном адвокату президента Руди Джулиани инициировать расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена в Украину.

      Фруман и Парнас также пытались организовать встречу Джулиани с Владимиром Зеленским весной 2019 года, посетив для этого Игоря Коломойского, а также будущего помощника президента Сергея Шефира.

      После того, как бизнесменам предъявили обвинение, Трамп публично заявил, что не знает ни Парнаса, ни Фруман.

      Кто такие Лев Парнас и Игор Фруман?Парнас – американский бизнесмен, связанный с организацией American Friends of Anatevka (Анатевка – построенный за деньги еврейской общины населенный пункт Киевской области). Фруман – также бизнесмен из США, который помогает собирать деньги на обустройство городка для еврейских переселенцев с востока Украины. Известно, что он делал пожертвования в фонд избирательной кампании Дональда Трампа.

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости политики Дональд Трамп Новости США
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